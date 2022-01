Aquí y ahora de la reforma

Ya entró en vigor la reforma laboral. A partir de esta, sería bueno recordar “Hic et nuc” el aquí y ahora, porque el presente es, para muchos ya, lo único que importa. Qué porcentaje de nuestro mercado laboral se compone de Pymes y autónomos (que muchas veces Pyme y autónomos son casi sinónimos). El INE dice que en el 2020 era el 46% el empleo femenino pero no incluye la diferencia entre empleado por cuenta ajena o autónomo ni tampoco de jornada completa o media jornada, ni refleja las cifras post-pandemia o cómo ha afectado a esos porcentajes.

En España hay 2 millones de familias monoparentales en las que 1.8 millones son formadas por una mujer que debe hacerse cargo de 1 o varios menores o de personas ancianas o con alguna discapacidad. El 80% de esas familias ni siquiera llegan al SMI.

El SMI se supone que es lo mínimo que una persona debería percibir por un trabajo y que debería cubrir sus gastos de mantenimiento y supervivencia.

La tasa de desempleo de los jóvenes se acerca al 40% pero es un grupo de población menor que el de mayores de 45 cuya tasa de desempleo supera el 52% y que suelen tener jóvenes desempleados a su cargo y formación superior (no es vano fueron la generación JASP) y a los que llegados a cierta edad directamente se les descarta incluso de los procesos de selección.

1. ¿De qué viven esas familias que ni siquiera llegan al SMI?

2. ¿Qué oportunidades de futuro tendrán esos hijos si ya sabemos que la pobreza se hereda?

3. ¿Qué porcentaje de la plantilla de nuestra empresa o de la empresa en la que trabajamos es femenino? ¿Y en qué tipo de cargos? (Sabiendo que en España ya superan las mujeres a los hombres en formación académica superior).

4. Seas hombre o mujer, en una entrevista de trabajo o en tu puesto, ¿tienen en cuenta la conciliación de horario para que se adecúe al cuidado de tu familia y siga siendo compatible con desarrollo eficiente de tu puesto de trabajo para el progreso de la empresa?

5. ¿Alguna vez has sentido vergüenza de que tu empresa haga publicidad corporativa presumiendo de su inclusividad mientras su política laboral es sexista o edadista?

Igual ahora, los problemas no son más grandes que hace 10, 50, 100 años. Lo peor está en que hemos dejado de plantearnos nada y dejamos que si no nos afecta directamente, le den vueltas otros para que nos den la solución masticada. En esta sociedad individualista se nos olvida que estamos conectados (algo bastante irónico cuando conversamos a través de una RED social) y que lo que afecta a unos antes o después, también afecta a otros.

En mi caso, no tengo 20 años pero me preocupa el desempleo juvenil, como también me preocupa qué relaciones con sus hijos van a tener los padres que tienen que doblar turnos porque no contratan a las madres, o lo que está evolucionando nuestro sistema educativo para que ya no sirva ni para garantizar un empleo ni para formar cierta cultura general y, al mismo tiempo, me preocupa que con tanta gente con formación no haya trabajo para gente formada y, a su vez, queden trabajos sin cubrir por falta de personal cualificado.

Me preocupa que un chico de 20 años no encuentre trabajo pero también su madre de 50 que no encuentra trabajo y tiene que seguir pagándole la universidad.

La reforma laboral no va a solucionar, ni lo pretende, el grave problema estructural del sistema laboral en España, ni la precariedad, ni el edadismo, ni el sexismo, pero, si como gobierno te planteas que la solución es darle medio SMI a toda la gente que se queda fuera del mercado laboral, ¿con qué se va a pagar?

La gente que busca trabajo no quiere susbsidios parasitarios ni discursos demagógicos, quiere trabajar. ¿En qué momento pasó de ser el trabajo un derecho constitucional a un lujo? ¿En qué momento empezó a parecernos normal que la gente pasara de ofrecerse para un puesto que ofrecía algún empleador a mendigar y suplicar oportunidades?

No lo estamos haciendo bien y hace falta una buena reflexión y empezar a cambiar cosas.