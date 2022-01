Sanidad cedió al final ante las farmacias

Sanidad ha tenido que ceder finalmente ante las farmacias y pagará por el servicio que van a prestar. Los farmacéuticos asumen comunicar por vía telemática a la Conselleria los test de antígenos positivos que se habrán hecho en su presencia, exclusivamente de casos con una sintomatología compatible con el covid. Además, cabrá la posibilidad de tramitar en el mismo acto la baja laboral, con el alta incluido una semana después. No es un proceso fácil porque solo una realización correcta del test de antígenos ya conlleva quince minutos. Es evidente que las farmacias que puedan ofrecer este servicio, es dudoso que puedan ser todas, tendrán que destinar buena parte de sus habituales plantillas o contratar refuerzos para poder afrontarlo. Y eso tiene un coste que no querían asumir. Hay que entenderlo y respetarlo. Una cosa es ofrecer ayuda, como se ha hecho reiteradamente por parte de los Colegios de Farmacéuticos desde que la pandemia empezó y que nunca llegó a concretarse más allá de su papel habitual, y otra cosa es que esa ayuda provoque un trabajo adicional, delicado y peligroso, que impida hacer el que les es propio. Alcanzado el acuerdo, la parte buena será que todo esto ayudará a descongestionar los centros de salud, donde a diario se acumulan 300 enfermos de Covid a los que no se ha podido llamar tan siquiera y que quedan pendientes para el día siguiente. A esto se suma que hay 700 sanitarios de baja, la mayoría contagiados. Con 7.474 casos ayer en la provincia, empieza a haber algo más que "cierto estrés" en los hospitales, como señalaba el miércoles Ximo Puig. Empieza a dar miedo mirar las cifras de ingresados, que se ha doblado en apenas dos semanas, y la de los pacientes de UCI. Todo lo que ayude a desatascar debe ser bienvenido.