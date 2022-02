De Chanel número 5

Cuidado: «Si hoy se celebrase el Festival de Eurovisión ganaría España». Es la conclusión de uno de los sondeos que circulan por ahí realizado en este caso por la apepé My Eurovision Scoreboard entre los eurofans que nos rodean. Todos no puede hacerlos el cis.

Ahora bien, el próximo que recoja el eco provocado por las recientes actuaciones, morbo va a tener. A Tezanos, que ya está de vuelta y con la retranca que se gasta, debe hacérsele la boca agua fantaseando con la cocina. Ni la escena entre Jack Nicholson y Jessica Lange en «El cartero siempre llama dos veces» le pondrá tanto. Estoy seguro de que, si por aquél fuera, daría unos resultados en los que el pepé arrasa. Sin horquillas, para qué. Con el ciclón que se ha levantado sobra. ¿Se imaginan la cara de los solistas que llevan la voz cantante? Qué harían, ¿protestar? Son capaces.

El caso es que La 1 no hace más que airear el viento a favor que desde su perspectiva se cierne sobre Chanel en un momento en el que Sánchez puede quedar perfectamente en segundo plano después de comprobarse una vez más que su suerte, joder, sí que es alargada. Así que ha sonado la hora de la canción que nos representará el 14-M y no de Rigoberta Bandini ni de Tanxugueiras porque, aunque no hay que descartar que entre en liza un congreso extraordinario tras el festival, cualquier gallego que se precie sabe que Feijóo se refugiará en la «terra» tocando la pandereta antes de que se lo trague Madrid por mucho esa hermanita de la caridad que aún la regenta pregone que es España dentro de España.

A la ganadora del Benidorm Fest le toca gira por Europa donde es súper conocido Casado por quejarse del reparto de los fondos mientras escrutaba papeles del espiado Díaz Ayuso en su desprendida «colaboración» durante los peores tragos de la pandemia. Solo queda esperar a ver por dónde siguen los viajes. Todo resulta una incógnita, salvo quizá el futuro de Teodoro. La cosecha de olivas está temblando.