8M - Más violetas que nunca

Hoy conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1977. Tras un oscuro periodo de inamovilidad marcado por la pandemia, nuestro deseo por la igualdad surge más potente que nunca con la esperanza de que el trabajo por la igualdad se construya, como cualquier otro día, desde las empresas, las administraciones públicas, los centros sanitarios, judiciales, educativos y en los hogares, porque nuestros corazones lucen más violeta que nunca.

Los datos demuestran que la vida de las mujeres es manifiestamente peor que la de los hombres en todos los ámbitos de la vida. Las mujeres en España hoy trabajan más que los hombres, obtienen los mejores resultados académicos, realizan doble y triple jornada, pero son más pobres en términos económicos y en disponibilidad de tiempo, por el techo de cristal y el suelo pegajoso. El resultado es que tienen peores salarios, precariedad laboral, pensiones más bajas y soportan una carga más dura en el reparto del trabajo doméstico y de cuidados. Mientras el poder sigue estando en manos de los hombres, existe un avance creciente hacia la feminización de la pobreza de las mujeres y sus hijos e hijas.

El machismo está en la raíz de la desigualdad. La violencia machista es la manifestación más atroz de la desigualdad entre mujeres y hombres. Desde 2003 son 1082 las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas y también 304 menores fueron asesinados por su padre. El machismo mata.

El movimiento feminista ha sido el impulsor en los últimos cuarenta años en España del desarrollo de una intensa actividad institucional para erradicar la discriminación y la desigualdad, creando organismos y marcos normativos para avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Es tiempo de eliminar estereotipos sexistas. La nueva Ley de Educación incluye como principios la coeducación, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivosexual.

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno feminista de España expresa su firme compromiso en desarrollar políticas para avanzar en una redistribución equitativa de la riqueza, del tiempo y del trabajo de hombres y mujeres y en aprovechar más que nunca el talento de las mujeres.

Cuando aún no se ha cerrado la mayor crisis sanitaria y social de la pandemia del COVID-19, que ya se sabe que supondrá un mayor empobrecimiento de las mujeres, en Europa, a solo 4 horas en avión desde Alicante, asistimos con perplejidad e indignación a la invasión de Ucrania por Rusia. Este 8M la sociedad española tenemos puesta la mirada violeta en las mujeres ucranias que se protegen de los bombardeos y cuidan entre sí en los túneles del metro de Kiev, hoy usados como búnkeres, en las mujeres refugiadas que huyen de la invasión abrazadas a sus hijos e hijas, esperanzadas por los corredores humanitarios, pero con el corazón roto por el dolor de la separación y la incertidumbre del encuentro con sus seres queridos. Es muy preocupante el ritmo de personas refugiadas que huyen del terror y la desolación no deja de crecer". El gobierno español es un gobierno feminista y muy sensible a las necesidades de las personas, especialmente de las más vulnerables, por eso las mujeres y sus hijos e hijas son su prioridad, impulsando centros de acogida, políticas y recursos, porque la ayuda de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla la perspectiva de género en sus actuaciones, como no puede ser de otro modo"

La Ley de Igualdad promovida por un gobierno socialista, como la mayoría de leyes sociales, cumplirá el próximo día 22 de Marzo quince años, una ley que ha puesto los cimientos de la igualdad en el corazón del sistema democrático. Cuando hoy hablamos de avance y de progreso no podemos olvidar que los frutos que hoy recogemos son producto de aquellas semillas y del trabajo institucional por la igualdad, que en la administración pública tiene su máximo exponente.

Sin mujeres no hay democracia. Sin mujeres no hay futuro.

El 8M es la mejor oportunidad para actuar corrigiendo la invisibilidad de las mujeres en la sociedad (ciencias, artes, ...), restituyendo el silencio y el olvido en el que se ha dejado a la mitad de la población de manera secular, solo por haber nacido mujeres.

Este 8M será más violeta y feminista y, especialmente, ABOLICIONISTA.

Como dijo nuestro poeta universal, Miguel Hernández, “Una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde”.