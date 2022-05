Como en el Rick’s Café

A mediados de los noventa, con la osadía propia de alguien provisto en su adeene del multiusos gen Naseiro, apretó el botón rojo desde la sala de mandos extirpándole a la Universidad de Alicante Medicina para entregársela a otra recién creada y que así tomase vuelo bajo su procaz auspicio. Hoy en día la Miguel Hernández se ha ganado un sitio y cuenta con múltiples argumentos para defender su razón de ser. De modo que, ante la decisión del Consell de que la UA recupere la facultad birlada y vuelva a impartir materias en sus aulas, la reacción del rector de la UMH ha sido lógica y, teniendo en cuenta su especialidad en el área de genética que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación, ha clavado de plano lo ocurrido: «Se trata de una decisión política». Qué bien visto.

Cuando sacó el comunicado en el que vertía ese diagnóstico creí que lo hacía con idea de constatar una realidad que a quienes han tenido responsabilidades en los campus que acoge la institución le parecería adecuada. Pero acaba de extenderse al respecto y asegura que el paso dado es «una locura porque no tienen ni edificio y andan diciendo que se van a poner a hacer obras». ¿¡Qué me está contando!? De mirar 26 años atrás igual se encuentra con un caso parecido. También recuerda a otro más famoso que protagoniza en «Casablanca» el capitán Renault donde en el Rick’s Café proclama «qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega» antes de poner la mano, que es lo que sucederá por estos lares en cuanto el reparto presupuestario diga aquí estoy.

Más ha llamado la atención que estos puntos de discrepancia los haya expuesto exclusivamente a través de la radio interna del organismo académico en las horas en que se celebra el «Día de la libertad de prensa» disponiendo de cerrera de Periodismo. De cara a los estudiantes en este caso, tampoco parece un buen ejemplo.