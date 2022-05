Los caminos del arte alicantino

He leído en el Archivo Municipal de Alicante, un espacio especialmente acogedor en una ciudad donde se pueden contar con los dedos los lugares donde podemos acudir los investigadores, el nuevo libro coordinado por Juan Antonio Roche Cárcel, ‘Los caminos de modernización de los artistas de Alicante desde 1950’. Se trata de un volumen de 368 páginas editado por el servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante y la Institució Alfons el Magnànim.

Compendia 26 monografías que estudian a otros tantos artistas. Tantos los estudiosos como quienes son objetos de estudio han desarrollado buena parte de su trayectoria en nuestra tierra. Me ha llamado la atención que de todos los textos el único que se presenta en lengua valenciana es el que firma Josep Sou, que analiza la obra de Antoni Miró. No podía ser de otra forma. Me parece un acierto que no se haya forzado una traducción íntegra de todo el volumen. No imagino el texto del alcoyano Josep Sou sobre Miró en castellano. La versión original en la que contribuyó cada autor es la que vale.

En relación a Josep Sou, sí quiero añadir que podría haber estado en las dos orillas del trabajo: como estudioso, pero también como artista, puesto que es uno de los más significativos del periodo analizado. Moderno, avanzado y contemporáneo como el que más.

El gran Juan Antonio Roche resume este inventario esgrimiendo que “se han producido en el arte contemporáneo local dos grandes paradojas: que es más moderno, pero menos alicantino; y que está menos refugiado y concentrado en su interior y más abierto a los mass media y a las corrientes y flujos globales”. Algo que ocurre en todas partes. Habría que estudiar si aquí con un carácter más acentuado.