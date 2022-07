No sería honesto un programa dedicado a las fiestas que omitiese por completo la autocrítica festera. Es lo que diferencia a otros de Infogueres, que emite INFORMACIÓN TV, dirigido y presentado por Fran Martínez Llorca con pulso firme. Un programa dirigido a una audiencia volcada en la celebración, por supuesto, pero que no por ello elude las cuestiones delicadas o polémicas. Porque no hay fiestas perfectas. Bastó asistir a la tertulia que mantuvo Fran con tres festeros de pro, haciendo balance de las mismas, para llegar a esta conclusión.

Sin necesidad de hacer sangre, ni de citar nombres, puesto que Infogueres es un programa en el que prima la buena educación, en el foro se pudieron escuchar por parte de los invitados afirmaciones tan elocuentes como ésta: hablando de la calidad de los monumentos, alguien pondría por delante alguno de sexta categoría que uno de Especial, refiriéndose al acabado, a la pintura, en definitiva, a todos los requisitos que debe valorar un buen jurado que se precie. Si a mí me invitasen a dar mi opinión en Infogueres, algo que no creo que ocurra, relataría tal cual lo que me contó un amigo, turista accidental completamente neutro de Hogueras y Fallas, que viaja a ambas fiestas instigado por su mujer. ¿A qué huele el centro de València de buena mañana el día de San José? A buñuelos y churros. A aceite y fritanga. ¿Y el de Alicante el día de San Juan? A orín y otras sustancias. Así me resumió, sin entrar a mayores, su estancia en ambas fiestas postpandémicas. Su apreciación daría para otro buen debate en Infogueres. ¿Botellones, discotecas, alcohol, decibelios o fiesta?