Las tías abuelas primerizas están que no dan crédito. En mayo aterrizó la sobrina con los renacuajos idénticos y, cuando tenían todo previsto para meterse en carretera a fin de conocer a quienes se han convertido en la noticia familiar de la temporada, al regreso de recogerlos en el aeropuerto el hermano de ambas les dijo «¡Esperad, que ahora os llamo!». Efectivamente les trasladé que había pasado una noche de perros, sin que dijeran nada retumbó «típico del niño», y que, tras meterme el palo por la nariz, el chisme había cantado la Traviata. Así que las mujeres frenaron desconsoladas el ímpetu.

Como de cara a la próxima semana se afronta un nuevo reto para que al fin puedan conocer a las criaturas, el avance de la subvariante de Ómicron, Centaurus, que anda extendiéndose por Europa con tal de que el continente disponga de mayor variedad de distracciones aún, de la que los expertos señalan que puede ser la más contagiosa de las conocidas hasta ahora y que infecta a vacunados e infectados que lograron curarse tiene a las tías abuelas de los nervios y bombardeando con mensajes digamos que escasamente subliminales: «¡No se te ocurra ir por pan! ¡Ni al gym! ¡No salgas! ¡No abras a nadie!». Es posible que me haya tragado todos los partidos de Wimbledon y no reviso pelis sino ciclos completos de directores. Siguiendo un «passhing shot» he creído ver un trávelin.

Para que la emoción no cese, la embajada objeto de deseo tiene la llegada prevista en un día de los señalados con huelga en Ryanair, si bien es cierto que la compañía no precisa de tipo alguno de incidencia reivindicativa para que, a embarcar, alterado se llegue. Así que la moneda está en el aire. Las tías abuelas se han hecho a la idea de que, de no ser ahora, habrá que esperar a que cumplan el año. Y dado que es en medio del otoño que se avecina, igual ya al verlos preguntan escépticas: «Pero, ¿son gemelos o es la inflación?».