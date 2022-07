Em referiré avui a la situació actual de l'Estat de Benestar, propi de les democràcies més avançades i en concret al del nostre país.

Després de patir la crisi econòmica més gran de la Història, amb la recessió del 2008 i les seves desastroses conseqüències en tots els àmbits i que van portar a tanta pobresa i exclusió, ens trobem el 2020 amb una Pandèmia inimaginable que ha tingut conseqüències socials, econòmiques i sanitaries devastadores. Per si no fos poc, ara la Guerra a Europa a Ucraïna i les conseqüències que comporta, amb la crisi energètica i la pujada de preus tan desorbitada que estem patint a Europa i tot Occident. Però a més, els efectes gravíssims sobre les necessitats d'alimentació al Tercer Món amb el bloqueig de productes de primera necessitat (ara en part desbloquejats per l'acord entre Rússia i Ucraïna, principals proveïdors d'aquests productes bàsics).

Tot allò esmentat, Gran recessió econòmica, Pandèmia i Guerra a Europa, és a dir un desastre seguit d'un altre, fan que la classe mitjana i en especial la més vulnerable, la que ocupa els espais més baixos del sistema, pateixi amb diferència tots els efectes que produeixen aquestes diverses crisis. ¿I com ha enfocat aquestes situacions l'Estat espanyol i els seus Governs de torn? La crisi econòmica va agafar de ple el Govern de Zapatero i el de Rajoy posteriorment. La reforma de l'article 135 de la Constitució per pagar primer el deute que atendre els serveis essencials, sanitat, educació etc, o la reforma de les pensions i sobretot la càrrega sobre els sectors més vulnerables del deute financer que va provocar aquesta crisi, a més de retallades en prestacions com la desocupació, en un moment en què les taxes d'atur van arribar al 27% al nostre país.

Quan ens recuperàvem, com fa sempre després d'una gran crisi el sistema econòmic liberal amb grans costos per a la població, arriba la Panndèmia i torna a començar, però así la resposta ha estat diferent, amb l'aplicació dels ERTEs, que han suposat preservar el lloc de treball, també no tocar la prestació per atur a què un tenia dret i amb aquest gran esforç econòmic, alleujar les greus conseqüències socials i econòmiques de la Pandèmia. També els préstecs ICO per a empreses i autònoms, amb la garantia de l'Estat, els Fons Europeus on Espanya ha estat el principal país a exigir-ne la creació, etc.

Quan s'atenua la Pandèmia arriba la Guerra d'Ucraïna, novament li cal aplicar mesures que alleugin les seves conseqüències ja que semblava que se li faria passar malament a Putin, però està sent al reves. Així amb la pujada dels preus dels carburants i de tot l’encariment de productes, amb un IPC que ha superat el 10%, san prés mesures com els 20 cts als d’ajuda als carburants, prohibir desallotjar persones del seu habitatge en situació de precarietat, el topall del 2% a la pujada dels lloguers, l'increment de l'IMV, l'aplicació a més població del Bo Social i Tèrmic, els 200€ d'ajut a famílies vulnerables, els ajuts a sectors com el pesquer, el del transport i l'agrari, etc.

En aquest moment gran part de la població desconeix algunes de les ajudes actuals que existeixen, com l'IMV.-Ingrés Mínim Vital-ampliat el seu import en un 15% per la crisi de la guerra i que concedeix l'INSS per a persones vulnerables. El Complement a la Infància creat per reduir també la pobresa infantil, però que va més enllá, també ho concedeix l'INSS, i per exemple a una família de quatre persones, dos adults i dos menors, el límit per poder rebre'l és d'ingressos anuals de 33600€ (uns 2800€ de mitjana al mes de la Unitat Familiar) aquesta ajuda és de 100€ al mes per a fills de 0 a 3 anys, de 70€ al mes per als de 3 a 6 anys, i de 50€ al mes per als d'entre 6 i 18 anys, de manera que pot ajudar molt les famílies amb fills i és molt desconegut per les mateixes.

Aquest mes de Juliol i fins al mes d'agost, està l'ajuda al lloguer del Pla d'Habitatge 2022-2025 de fins al 50% i que gestiona la Generaliltat i en concret les Oficines Xaloc o Prop a l'Agora i l'Ajuntament d’Alcoi ( termini fins l'1 d'agost inclusiu). L'ajuda de 200 € per a famílies o persones en vulnerabilitat (amb ingressos inferiors a 14.400 €) i que es sol·licita per internet a la pàgina de l'AEAT ( termini fins al 30 de setembre), o el Bono Jove, ajuda per dos anys de 250€ de lloguer mensuals a menors de 35 anys, o sigui 6000€ en total, termini fins al 31 d'octubre. No oblidem que per a les persones que no cobren la desocupació ni cap prestació hi ha la Renda Valèncinaa d'Inclusió de la Generalitat, que amb programa d'inclusió i ajuda de subministraments i lloguer pot superar els 800 € al mes. L'Ingrés Mínim Vital, ara per a una sola persona es de 565,37€ mensuals (aquest seria compatible amb el subsidi de desocupació per la diferència).

En definitiva la sortida a aquestes crisis, -Pandèmia i guerra a Europa- están sent molt diferents a la sortida de la crisi econòmica del 2008 i les mesures restrictives del PP de llavors, de les que està prenent el Govern de Coalició actual del PSOE i Unides Podem, amb una surtida social.