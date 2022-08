No termino de entender que Lourdes Maldonado, procedente de Antena 3, tenga que recalar en La 1 para tratar de levantar sus mañanas a partir de septiembre, junto a Marc Calderó. Es el mundo al revés. Rostros procedentes de las privadas, como Raúl Gómez, aquel Maratón man de #0, que ahora trata de hacer más digerible las bochornosas tardes de La 1 con Te ha tocado.

Será porque no hay profesionales en TVE que podrían hacerlo bien. Comenzando por los más veteranos. ¿Por qué no se le ha ofrecido a Lorenzo Milá? ¿Acaso haber cumplido los 60 años le impide presentar un magacín matinal? ¿Las canas quitan audiencia o el plus de experiencia aporta un extra al siempre adulto y curtido espectador de La 1?

Para los no avisados, detallo cuál es la labor que desarrolla cara al público en la actualidad Lorenzo Milá, siempre muy valorado por los espectadores. Es el presentador de En portada, programa del que se emitieron diez entregas durante la pasada primavera, en la medianoche de los miércoles. La labor de Milá consistió en realizar unas entradillas, a la manera de las que realiza Marisa Rodríguez Palop en Informe semanal, introduciendo el reportaje seleccionado. Y ahí acaba la historia.

Propongo cambiar ese minuto de plató por una hora y media de televisión en directo, a un profesional que ha dado sobradas de dotes de lo a gusto que se muestra en este formato (comentando, por ejemplo, los resultados de las elecciones estadounidenses), improvisando y siendo él mismo.

En ocasiones, TVE no sólo parece ir perdida, sino que aparenta competir contra sí misma. Mala cosa. No se puede ganar a la competencia imitando, sino siendo uno mismo. No hay otro camino.