Qué grato fue volver a la Radio UMH después de estos dos cursos en los que, por imponderables de la pandemia y las medidas de prevención, no pudimos usar sus instalaciones. Hemos regresado con los estudiantes de la asignatura de Periodismo Radiofónico a realizar las prácticas; ellos y ellas, también damnificados por las circunstancias. La experiencia está siendo enriquecedora. Planteamos una sección para un magacín: la tertulia. Por pequeños grupos, van pasando por el estudio. Eligen sus propios temas de debate. Los que les conciernen e ilusionan. El inminente Mundial de Catar. El ocio nocturno. Que harán después de graduarse (están en el último curso). Su visión de los medios.

Evidentemente, cuando aludimos a la magia de la radio, no exageramos. Los chicos y chicas no se expresan igual cuando están en un corrillo junto a la máquina del café que al entrar al estudio. Ojo, que se encuentran comodísimos. Ellos mismos han formados sus grupos con sus iguales. Pero basta con ponerles los auriculares, hacer la prueba de sonido, encender el piloto rojo y cambiar el registro. Están en clave de radio. Es un gozo escucharlos. Están muy sueltos. Tienen un promedio de 21 años. La mayoría son de la provincia.

Tienen un futuro complicado. Pero me cambiaba por ellos. Imagino a 80 compañeros míos de 21 años en 1983 en semejante situación. ¿Estábamos mejor? En absoluto teníamos medios parecidos. Para nada éramos tan despabilados y despiertos. Mejor no hablamos de la evolución social: ahora no hay armarios. Ni saben lo que son. ¿Leen poco? ¿No han visto cine clásico? Bueno, pero han abierto la puerta a mundos que quienes hemos tenemos 40 años más desconocemos. Basta escucharlos en la radio, libres, para percibirlo. Juventud, divino tesoro.