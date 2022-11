No es cierto que no haya soluciones prácticas y reales a la actual subida de tipos de interés, al igual que a la subida de los alquileres y a su acceso y falta de vivienda, naturalmente que existen, lo extraño es que no salgan ni se pongan en el debate.

Parece inconcebible que se hayan unido casi todos los partidos políticos, las instituciones que deberían intervenir, como mínimo el Banco de España (BE), La Comisión Nacional de la Competencia (CNMC, el Ministerio de Consumo, y como no, el propio sistema bancario Con los tipos de interés subidos, las entidades bancarias ya tienen suculentos beneficios de los que alardean en sus recientes cuentas de resultados, por tanto, ya no tienen necesidad de buscar negocio en nuevas hipotecas, tan solo elegir, con un cribado ultra exigente, a quién le van a prestar, dejando a los demás en la cuneta. Es totalmente falso que no existan alternativas válidas de aplicación inmediata que bloquearían, paralizarían y ofrecerían nuevas perspectivas y soluciones a la actual crisis de subida de tipos. De hecho, no es nada nuevo ya que en diferentes etapas nos hemos movido con modalidades hipotecarias existentes en el mercado, que han sido y son totalmente útiles y apropiadas para situaciones como la actual, más ya con el avance del control notarial de información previo para la firma de hipotecas, que facilitan tanto cualquiera de estas modalidades, algunas de las cuales son, por ejemplo: LA HIPOTECA BLINDADA y otras modalidades, idóneas para la actual situación: Simplemente reconvierte el préstamo en cuota fija llevando la posible subida o bajada posterior de intereses al plazo final, alargando o recortando la vida del mismo. Así de sencillo, ello no llevaría absolutamente ningún problema su aplicación. Con esta modalidad, la propia banca no perdería absolutamente nada, al contrario, la morosidad no aumentaría