Como pensamos que la legitimidad, como cualquier otra potestad no se tiene porque sí, sino que se adquiere con el esfuerzo y a resultas del reconocimiento de lo que piensen los demás, de forma muy especial de los que dominan con amplitud manifiesta la materia de que se trate, por eso, no es extraño que nosotros recabáramos el visto bueno del más distinguido jorgejuanista sobre los textos de Digarcas -> Diego García Castaño, que deberían inscribirse en el futuro monumento en Elche, a Jorge Juan, o sea de Francisco González de Posada, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, exrector Magnífico de la Universidad de Cantabria, Catedrático de Fundamentos Físicos de la Universidad Politécnica de Madrid, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, ex-Presidente Nacional de Cáritas Española, etc.

Veredicto Su veredicto como certificado del buen hacer dice: “Enhorabuena, Digarcas, por la idea y por la realización del Proyecto de Monumento a Jorge Juan en Elche, he leído con sumo interés tus bien elaborados textos. Muy bien. Suerte “. Por lo tanto, tendremos: 1.- Que el monumento se dedica a homenajear “al Euclides y sabio español por engrandecer la ciencia y la Ilustración españolas, ser uno de los más grandes geómetras y marinos del siglo XVIII y tener siempre como referente familiar a la ciudad de Elche, al ser Ilicitana su madre Violante Elena Santacilia y Soler de Cornellá”. 2.- Para ver la forma de la Tierra, Francia envió la expedición de Maupertuis a Laponia y la de Jorge Juan al virreinato del Perú a medir los grados de meridiano contiguos al Polo Norte y al Ecuador. Las longitudes que obtuvieron de los arcos que se divisan desde el centro de la Tierra bajo ángulos de 1 grado, fueron respectivamente 111,946 Kms. y 110,640 kms. Con lo que Jorge Juan, con el adelanto matemático que trajo consigo el cálculo infinitesimal de Newton, logró demostrar que la tierra estaba achatada 24,025 Kms. en cada Polo y que el meridiano medía 20.039,263 kms. Comisión La Comisión preparatoria del futuro monumento a Jorge Juan en Elche: Digarcas -> Diego García Castaño e Ismael Quesada, respectivamente, como promotor y padre intelectual del proyecto y coordinador del Monumento a Jorge Juan en Elche, como informaba el periódico información al crearse, logró conformar una comisión de postín, con Juan Perán Ramos y Rafael Bernabeu Molla, como tesoreros; Ricardo Caballero y Fernando García, como Relaciones públicas; Justo Medrano y Francisco Borja, como representantes ante las universidades; y José Antón y Sixto Marco, como organizadores de Eventos. De esta forma se pretende divulgar la figura de Jorge Juan desde la Patria chica de su madre.