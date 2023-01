Agustí Villaronga y el crítico de cine Lluís Bonet nos dejaron el domingo pasado. Pocos recordarán que Javier Angulo Barturren, durante 15 años director de la Seminci (ha presentado su renuncia, en octubre de 2023 habrá nuevo responsable) organizó durante varios años un segundo festival denominado Seminci TV. Quería impulsar el auge de las denominadas tv movies, y exhibirlas en competición en las pantallas grandes de la ciudad. Había photocall, ruedas de prensa y actividades festivaleras que el propio Angulo ya había ensayado previamente como sección catódica en el Festival de Málaga.

Me ha venido a la memoria esta Seminci TV celebrada en junio porque fue en ella donde vi y compartí mesa y mantel por última vez, sin preverlo, con el educado y sabio Lluís Bonet. Fue una comida íntima más que agradable, con Angulo como excelente anfitrión, Charo López y Emilio Gutiérrez Caba como invitados de excepción, y Lluís y un servidor como críticos adscritos a la reunión. Como para no recordarla. Aquella Seminci TV coincidía íntegramente con la semana de Hogueras de San Juan. Tratando de practicar la ubicuidad, había anticipado mi regreso en el Alvia para esa misma tarde. Razón de más para no olvidar aquella sobremesa que dejé a medias con tan ilustres compañeros: el corazón tiraba para casa.

Lluís Bonet nos deja, tras más de cuatro décadas publicando sus críticas todos los viernes en La Vanguardia, coincidiendo con el momento en que su cabecera ha reducido las páginas de Cultura y Televisión. Hasta el punto de que en las últimas semanas las críticas de cine sólo se han publicado en la edición digital. El papel es caro, pero está feo que siempre le toque pagar los trastos al mismo negociado.