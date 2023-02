Los Letrados de la Administración de Justicia llevamos casi dos semanas en huelga con unos porcentajes de seguimiento aplastantes.

En nuestra ciudad el seguimiento es masivo y alcanza el 80% , lo que evidencia que no es una cuestión política, sino que existe un grave problema en la administración de Justicia. El incumplimiento por el Ministerio de lo pactado hace un año ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia, del que dependen todos los Letrados de la Administración de Justicia, lejos de aportar soluciones al problema, esconde la cabeza como si no le importara lo que está pasando . A día de hoy ni siquiera ha citado al comité de huelga para negociar como exige la ley .

Si la estrategia de la Ministra Pilar Llop es hacer como si no pasara nada, se está equivocando profundamente. Un gobierno socialista, que se califica como progresista y un ministerio que tiene afán por modernizar la administración de Justicia no puede hacer oídos sordos a este enorme conflicto .

Y ello porque, lamentablemente, este conflicto tiene unas consecuencias muy graves no sólo para los Letrados de la Administración sino también para todos los ciudadanos. Para quien no lo sepa, sin los Letrados de la Administración de Justicia no puede moverse un papel en ningún juzgado, ni celebrarse ningún juicio, ni transferirse ni abonarse ningún dinero . Son una pieza clave en el engranaje de la justicia y son garantes de la legalidad en el proceso.

No se puede olvidar que la Administración de Justicia es un servicio esencial de nuestra sociedad, en la que se vela por los derechos de los ciudadanos. Cada asunto es un problema grave de una persona que ha tenido que acudir a un juzgado para resolver o reclamar lo que la ley le ampara . En estos días se han suspendido más de 3.000 juicios en toda la provincia de Alicante, 2.000 solo en la capital .

La falta de disposición siquiera a negociar significa que al Ministerio de Justicia no le importan esas miles de personas que ven retrasada la solución a sus problemas y en muchos casos ese retraso será de años .

Es función de la señora ministra resolver este gran problema que tiene hoy su ministerio sin parapetarse en quien no tiene capacidad ni conocimientos y no solo no solucionan el problema sino que se jactan de echarle gasolina a algo tan serio como la tutela de derechos de todos los ciudadanos .

Además, son muchos los profesionales que se relacionan con la administración de Justicia y a los que esta huelga les está afectando directamente.

Abogados, Procuradores, Graduados sociales, peritos, no pueden seguir sufriendo la paralización del servicio público de la justicia por la cerrazón del Ministerio. Son muchos los colegios los que ya solicitan que se solucione el conflicto cómo es el caso del Colegio de Abogados de Madrid, los de Galicia, de Andalucía.

La justicia importa y los profesionales que trabajamos en ella lo sabemos bien. Los Jueces y Magistrados, los Fiscales, todos los funcionarios de la administración de Justicia, somos conscientes de que trabajamos en una administración que no nos lo pone fácil y en la que la voluntad y la responsabilidad se han convertido en imprescindibles para garantizar su funcionamiento . También el Consejo General del Poder Judicial se ha hecho eco de la preocupación trasladándola a los Tribunales Superiores de Justicia.

Pero en el Ministerio de Justicia no quieren hablar con el comité de huelga. Con una actitud de absoluto desprecio a la paralización de la actividad en los juzgados y tribunales lo que están trasladando a toda la ciudadanía es que la justicia no les importa. Posiblemente quienes hoy son titulares del Ministerio de Justicia pasarán pronto de largo, pero los que estamos aquí y trabajamos en ella, hoy y día a día, reclamamos una administración de Justicia de calidad porque una justicia moderna no es una justicia de saldo.

Una justicia eficaz y avanzada requiere medios materiales y personales adecuados, requiere invertir en justicia y requiere profesionales adecuadamente retribuidos .

Por eso los Letrados de la Administración de Justicia seguiremos denunciando los incumplimientos de este Ministerio, por nosotros, por los operadores jurídicos y por toda la ciudadanía .

La ministra debe solucionar ya este problema si quiere demostrar que la justicia y los problemas concretos de los ciudadanos todavía le importan.

La técnica del avestruz no funciona cuando los problemas de los ciudadanos son los que se quedan sin resolver.