“Durante las últimas dos décadas de sequía, y particularmente en los últimos años, el caudal del río ha disminuido, pero los estados continúan consumiendo más de lo que el río proporciona, según un marco establecido hace un siglo”. Para resolver la situación el problema “es cómo equilibrar los recortes entre las regiones agrícolas y los de las ciudades, incluidos los principales centros de población. La agricultura utiliza alrededor del 80 por ciento del agua del río y también tiende a tener los derechos más importantes, algunos que datan del siglo XIX. De la forma en que funciona este “sistema de prioridad”.

No piensen que me refiero al transvase Tajo-Segura, ni tampoco al del Júcar-Vinalopó; sino a los Estados norteamericanos- el equivalente a nuestras comunidades autónomas aquí- que dependen del Río Colorado para sustentar sus granjas y ciudades: Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah, Wyoming y California (sólo este último tiene un producto interior bruto (PIB) similar al de España y unos 40 millones de habitantes). No han llegado a un acuerdo sobre la restricción del uso del agua lo que puede obligar al gobierno federal de Biden a hacer recortes unilaterales este año. La oposición fue de California que es el mayor consumidor y que tendría que reducir sus derechos sobre 4’4 millones de acres-pies de agua- un acre-pie equivale a 1.238 metros cúbicos- recortarlo en más de un millón, De los entre dos y cuatro que exige el gobierno federal. Los otros seis estados han reconocido que “durante los últimos veinte años, simplemente fluye mucha menos agua hacia el sistema del río que la cantidad que sale, y que efectivamente nos hemos quedado sin almacenamiento para agotar”. Así como para México, que tiene derechos de tratado sobre una parte del agua del río; igual que Portugal aquí sobre el Tajo, El presidente de los regantes de allí- Imperial Irrigation District-, señaló que los derechos del agua entre los agricultores en su área de California cerca de la frontera con México son anteriores a la formación que administra el sistema fluvial. Su distrito de agua utiliza alrededor de 2.6 millones de acres-pie por año, para regar más de 400.000 acres- un acre equivale a 0’5 Ha.- de tierra de cultivo de alfalfa, pasto y otros cultivos "apoyamos el sistema de prioridad en el río y también entendemos que recortes dolorosos que la gente necesita hacer, pero no serviremos como reservorio de emergencia para la expansión urbana incontrolable e insostenible. no vamos a destrozar nuestra economía local para que puedan seguir haciendo crecer su economía urbana". La administración Biden ha ofrecido 250 millones de dólares para proyectos ambientales. Todavía no hablan de desalinizadoras, pero hay que darles tiempo. Un investigador y experto en el río Colorado ha dicho que “hay un problema de aridificación, pero además de eso, hay un problema con las reglas. Las reglas que rigen el sistema no son sostenibles”. (Las citas son de Joshua Partlow, en el Washington Post, 31-I-2023).

El Departamento de Estado publicó detalles sobre el programa de vigilancia con globos de gran altitud de China, desclasificando la información recopilada por los aviones espía U-2 de EE. UU. y otras fuentes para exponer lo que la administración Biden llama un esfuerzo sofisticado para vigilar “más de 40 países en los cinco continentes. “Se han observado previamente instancias de este tipo de actividad de globos en los últimos años”, dijo el general Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono. “Los globos chinos transitaron brevemente por los Estados Unidos continentales al menos tres veces durante la administración anterior”, de Trump. Prefirieron tenerlos vigilados para saber que querían saber.

El presidente Joe Biden no citó para nada del tema de la sequía en su discurso sobre el Estado de la Nación, aunque tendrá que abordarlo pronto. Tampoco de los globos espía que llamaban OVNI, hasta desclasificar la información. Sí alabó mucho el bipartidismo que le va a hacer falta para aprobar el déficit máximo y se centró en gran medida en apoyar la fabricación estadounidense y con productos hechos en Estados Unidos. ¿Y los aliados?

“Un globo, dos globos, tres globos…la luna es un globo que se me escapó… la Tierra es un globo donde vivo yo” decía la canción infantil de TV en los 70. La Inteligencia Artificial ha diagnosticado- consideraciones morales aparte, sólo eficacia- que sin el género humano se pararía el cambio climático. Y si no lo paramos él nos parará, añado yo.