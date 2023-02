No tiene suerte el palmeral de Elx. Mucho discurso sobre lo importante que es y la necesidad de protegerlo y, en cambio, la práctica diaria con respecto a él deja mucho que desear.

Hasta se hace una Ley nueva para protegerlo mejor y las instituciones encargadas de su desarrollo (Consellería y Ayuntamiento), son las primeras en despreocuparse de que se empiece a aplicar.

Reivindicación histórica

Una reivindicación histórica, entre otras, era que el Patronato del Palmeral ampliara su representación, incorporando colectivos interesados en su protección, y que fuera el instrumento para poder imprimir un giro positivo a una gestión que, desde hacía años, estaba necesitada de mejoras profundas. Cuando se consigue dicho objetivo en la nueva Ley, resulta que nos encontramos con un desinterés total por ponerlo en marcha. En su artículo 13.5 se nos dice que, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, se establecerá el nuevo Patronato. Dicho plazo se cumplió el pasado 19 de febrero de 2022 y no se ha hecho nada. Esta semana se cumple un año de dicho incumplimiento. Es una situación insólita. Que la Generalitat incumpla así una Ley que acaba de aprobar es increíble, y que el Ayuntamiento se lo consienta aún más criticable.

Nuestro Ayuntamiento, si de verdad quiere mejoras para el palmeral, es el primero que tiene que moverse para conseguir que la nueva Ley se aplique. Ha costado mucho que se aprobara para que, ahora, esté en un cajón y sin desarrollar. ¿O es que se trata, sólo, de aparentar gestión?. ¿Cómo es posible que se ningunee a Elx también en este tema?. Si el Ayuntamiento no es capaz de forzar que la Generalitat cumpla sus deberes para con el palmeral, que están en una Ley, ahora se comprende la poca capacidad que tiene para conseguir inversiones en otros aspectos fundamentales para la ciudad. Un equipo de gobierno con tan escasa capacidad reivindicativa trae estos resultados. Y mira que lo tienen fácil: son los mismos mandando aquí y allí. Y ni así. En prometer no hay quién les gane, pero en cumplir dejan mucho que desear, y la Ley del Palmeral es otro botón de muestra.

Última excusa

La última excusa, según ha averiguado el diario INFORMACION este lunes, es que las otras Consellerías, aparte de Cultura, que tienen que nombrar sus representantes en el Patronato aún no lo han hecho sin saber por qué. Un año después aún están así. Si la incompetencia se premiara el tema sería de matrícula de honor. Y Elx sigue esperando que, desde Valencia, cumplan con algo tan simple con nosotros ante la pasividad cómplice del Ayuntamiento.

Aunque, por otra parte, que no haya nuevo Patronato tal vez venga bien para determinados temas a algunos. Y ahí esté una razón para tanta despreocupación. Hay muchos asuntos, unos en marcha y otros pendientes, que podrían debatirse allí y plantearse alternativas. El listado es bastante amplio. Desde el lamentable futuro del Hort del Gat, por ejemplo, al nuevo Registro de Huertos; el Plan Director del Palmeral; La co-financiación al 50% entre Ayuntamiento y Consellería; modelo de actuación en huertos tras actuaciones tan dudosamente responsables con los mismos como en el de Rastoll; mantenimiento acequias de riego; personal; calidad del agua; recuperación agrícola en determinados huertos; Gerencia, etc. etc.

Futuro del Palmeral

Muchos son los temas pendientes de que el nuevo Patronato empiece a funcionar. Es evidente que, para algunos, la situación actual es muy cómoda, pero es la peor para el futuro del palmeral. Hay que cambiar radicalmente la forma de actuar, e informar y dejar participar a los colectivos preocupados por el palmeral en su gestión. De lo contrario, ¿para qué se ha hecho la nueva Ley?. ¿Para incumplirla?

Pésimo ejemplo se está dando a la ciudadanía con tan poco respeto a esta Ley, y es lo que le faltaba al palmeral. Y no es tan difícil: hagan lo que se necesita para mejorarlo, la ley lo permite, sólo el desinterés lo está impidiendo.