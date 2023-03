De un tiempo a esta parte no hay provincia que se precie que no cuente con una Film Office o Film Comission. Se trata de oficinas de captación de rodajes cinematográficos que canalizan ayudas. Dicha actividad atrae riqueza a la zona. Hasta ahí todo claro.

Las diferencias llegan cuando finalizado un ejercicio anual estas ciudades presentan sus balances: hay informes e informes. Ojalá todos fuesen como los de Gran Canaria, que arrojó hasta el más mínimo detalle acerca de donde tuvieron lugar los rodajes del año 2022. No sólo se inventariaron títulos, fechas y su correspondiente desglose económico, sino que se adjuntó un mapa de la isla donde se situaron cada una de las grabaciones. A esto se llama transparencia. Es lo mínimo que deberíamos exigir.

En Alicante, por tradición, no hay costumbre de pedir explicaciones de casi nada. Cuando un cargo público se presenta ante los medios de comunicación, puede anunciar lo que quiera sin temor a que nadie le contradiga. La memoria de la Film Office relativa a 2022 fue, cuanto menos, laxa. Volvieron a salir a colación los 2,5 millones de euros que generó el rodaje de la película ‘The interpreter’ (ahora ‘The covenant’), cifra que en su día estimó la productora, no el Ayuntamiento. También apareció, es otro ejemplo, el largometraje ‘Lo carga el diablo’, subvencionado por el Instituto Valenciano de Cultura y apoyado por À Punt; es decir, un proyecto levantado con dinero público del que una parte, supuestamente, retornará a Alicante. Lo comido por lo servido. Veremos qué nos cuentan el año que viene del paso de Banderas por el Castillo. Ahora el Consell anuncia lluvia de millones en ayudas a la producción. Alguien va a hacer negocio, de eso no hay duda. La pregunta es quién.