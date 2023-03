Llevan casi dos décadas en la batalla, más de tres si computamos su antigüedad en Línea 900, y mantienen la energía y vitalidad del primer día. Repor cumple, vaya si cumple. Agita, remueve, embelesa, y si te descuidas y te aborda con las defensas bajas, en uno de esos derechazos que te dan los testimonios que quienes con más razón que un santo denuncian sus casos ante las cámaras, tienes que echar mano del kleenex.

Esto no son peliculitas. Esto no va de series de pegada fuerte. Son historias de gente corriente, que pueden ser tus padres, tu hermano, tu vecino y pasado mañana tú mismo. Los dos trabajos emitidos antes de las vacaciones de Pascua me llegaron al alma, y como lo sentí, lo cuento. El primero, titulado Las grietas de San Fernando, estaba dedicado a las tropelías que les hicieron a los vecinos de la localidad madrileña de San Fernando de Henares cuando la tuneladora del Metrosur pasó por debajo de donde no debía. Desde entonces, decenas de viviendas han tenido que ser desalojadas, al tiempo que otros muchos vecinos ven cómo en las suyas las grietas se agigantan mes tras mes. Todo lo visto y oído me provocó pesadillas. Pero si esta entrega pertenecía al género de terror la siguiente no se quedó atrás. Bajo el epígrafe de Sin casa y sin dinero una reportera del equipo se desplazó a una urbanización fantasma que nunca llegó a construirse en Busot. Los promotores eran franceses que engañaron con suma facilidad a compatriotas franceses. Pero no solo. También a muchos españoles, que dejaron la vergüenza en el bolsillo para contar ante las cámaras cómo les habían timado muchos miles de euros. Para llorar de rabia e impotencia. Excelentes Repor de Virginia Solà y Anna Grimau.