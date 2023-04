La profesora

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

** ½

De Eduardo Galán. Dirección: Carla Nyman

Reparto: Isabel Ordaz y Marcial Álvarez

Se estrenó recientemente y sigue su camino con el encuentro (o desencuentro) entre los personajes. La comedia dramática del veterano autor Eduardo Galán, y una maestra y el padre de una joven alumna, algo problemática, que necesita atención. «La profesora» no guarda correlación con una miniserie británica, ni con una película del mismo nombre en ambos casos. Es preciso estar más atentos a fin de no repetir títulos.

Una profesión tocada ampliamente ya, aunque aquí con sus particularidades. Isabel Ordaz y Marcial Álvarez gozan del reconocimiento del público. Y tiene lugar una serie de reuniones de tutoría a lo largo del curso académico. Dos personalidades muy distintas, con diferencia de edad, que evolucionan durante esos meses, y sus vidas van cambiando con otra percepción y nuevos objetivos. ¿Jubilación o continuidad?

En esta viuda mujer acontece el miedo a la soledad, la necesidad de amor, de compañía, e incluso habla sola en casa. Él está separado. Notas costumbristas y formas contemporáneas con el minimalismo escenográfico y ligeramente simbólico de una pieza dirigida por Carla Nyman.

La popular actriz, no exenta de otros patrones de conducta un tanto inverosímiles, se apropia del prototipo de una preceptora a la antigua usanza, con determinada afectación, oficio y credibilidad, no obstante. El actor, muy auténtico y convincente, mantiene, aun así, una relación no del todo creíble con ella.

Hallamos algunas chispas forzadas en un texto que no siempre nos ofrece la pulsación necesaria, si bien las escenas se ven con facilidad. Los choques entre ellos transitan hacia el acercamiento progresivo. La cultura transforma a las personas, o la dificultad familiar y social para la aceptación del derecho a la diferencia, que se refiere al hijo trans. Rebelde y con intento de suicidio.

Como ya ven, ligeros apuntes sobre cuestiones de ahora, ternura y comicidad suave. Y un final previsible que el público del Teatro Principal de Alicante valoró muy favorablemente con entusiastas aplausos.