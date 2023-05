Anoche, cenando con mi madre, con la televisión de fondo, lo dejamos todo al escucharla magnífica y esperanzadora noticia sobre la posibilidad de recuperar la capacidad de caminar de una persona, parapléjica, que perdió la movilidad de sus piernas a consecuencia de un accidente. Una noticia, que se ha viralizado exponencialmente, con un impacto mundial contundente, tras la publicación en la prestigiosa revista Nature del estudio “walking naturally after spinal cord injury using a brain–spine interface” realizado por un equipo de científicos investigadores en Suiza.

Ha sido gracias a la ciencia, a la tecnología y a la investigación le dije a mi madre. Ayer esa persona no podía caminar, hoy sí. No perdió la esperanza. Un día no, y al día siguiente sí. Así es la magia de la vida; de la ciencia y de la medicina. Le dije, ¿y por qué va a ser diferente ante otros retos? La ELA, el cáncer, el párkinson, el alzhéimer u otras enfermedades hoy no tienen solución, pero un día sí la tendrán. Y, ¿por qué no mañana? ¿Por qué no nos podemos levantar mañana con la noticia de una cura contra la ELA? Hay que tener esperanza, fuerza y luchar. Confiemos en la ciencia y la medicina, en la investigación y en la tecnología. Hay mucho talento humano que, hibridado con las tecnologías disruptivas, lo va a conseguir. Seguro.

Gert-Jan perdió la movilidad de sus piernas hace doce años en un accidente. Aquello le cambió la vida para siempre. Estos días, tecnologías como la Inteligencia Artificial, el IoT, el uso de avatares, la robótica, el procesamiento de datos, entre otras innovaciones, ha dado un importante impulso a la medicina, y, especialmente a disciplinas como la neurociencia. Este avance le ha vuelto a cambiar la vida, esta vez para bien.

Según se ha publicado, gracias a este proyecto, en el futuro, se podría plantear el llegar a recuperar funciones neurológicas naturales perdidas tanto el ámbito sensorial como en ciertas capacidades motoras, incluso con el interfaz apagado, hablan de una especie de “reparación digital” de la médula espinal en la que se han desarrollado conexiones nerviosas.

Hoy 26 de marzo, en Caixaforum Madrid, participo en el I Encuentro Madrid más STEM, titulado “la magia de la tecnología para mejorar el mundo, tiene como objetivo fomentar la vocación de las disciplinas STEAM Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre la juventud.

Organizado por la Real Academia Española de Ingeniería con la colaboración y la participación de personas e instituciones como el Ministerio de Ciencia e Innovación o la Comunidad de Madrid pondremos en valor el impacto positivo y la imperiosa necesidad de estas carreras profesionales para la sociedad.

Por eso, además de los jóvenes estudiantes, necesitamos que se sumen más mujeres a estas carreras. Una de las iniciativas impulsadas por la Real Academia de Ingeniería que abordaremos en el evento es el Proyecto Mujer & Ingeniería, para motivar al sector femenino de estudiantes a que se inicie en las necesarias STEM.

Hablaremos de otras habilidades que son clave y necesarias ante los retos y los desafíos en el complejo y apasionante camino de la ciencia y de la tecnología. Lo haremos con un claro ejemplo de superación. Para mí los es Loida Zabala. Por ello, mantendré un mano a mano con ella para poner en valor la importancia de la resiliencia, la tenacidad, el trabajo en equipo, la pasión, le ética, los valores humanos, la cultura del esfuerzo, la superación, la gestión del miedo y trabajar con el propósito de mejorar el mundo.

Loida, un día, a los once años, entró al hospital por una infección. Aquella niña perdió, para siempre, la movilidad en las piernas, y salió en una silla de ruedas. Si bien, nunca perdió la esperanza, ni dejó caer los brazos. Todo lo contrario. Se adaptó, y lucho por sus retos. Y lo consiguió. Hoy es campeona de Europa de Halterofilia adaptada, y ha representado a España en los Juegos Paralímpicos de Pekín, Londres, Río de Janeiro y Tokio y embajadora de Iberdrola. Compartir con ella escenario, y ya amistad, es más que una motivación para mí.

Necesitamos que la ciencia avance. Para ello, el futuro necesita que hoy más estudiantes, hombres y mujeres, tengan la vocación de las carreras STEM. Que se apoye con más inversión en formación, en investigación y en innovación. Que se fiscalicen y se optimicen los recursos. Y que un día nos levantemos con muchas más noticias como la de Gert-Jan, y su volver a caminar gracias a la ciencia y a la innovación. Que, pronto, nos levantemos con noticias que anuncien la solución de la ELA y de otras enfermedades, hoy sin solución, pero mañana sí.