INDIFERENCIA: Afección mental por la cual una persona tiene un patrón vitalicio (de por vida) de indiferencia hacia los demás y de aislamiento social.

Es imposible celebrar el día de las personas refugiadas con el dolor que sentimos.

A mí me tiembla la voz al intentar enaltecer la fortaleza y el coraje de todas las personas que decidieron subir al pesquero que este pasado miércoles 14 de junio, naufragó en el Mar Jónico, al sur de Grecia.

Su voz, la de todos sus pasajeros, hacía mucho que también les temblaba, antes de decidir apostar por la vida en un barco que no garantizaba su viaje, pero no tuvieron opción mejor, no había otra y en ella pusieron toda la esperanza posible, la única.

¡Arriesgar su vida para vivir!!

Sus historias ahora se resumen en varios titulares, que cuando pasen unos días, desaparecerán de nuestra cómoda cotidianidad, al igual que ellos, desaparecidos bajo el mar.

Ojalá supiéramos los nombres de cada persona que jamás nadie encontrará, para recordarla, para avisar a sus amigos, a sus familias, a sus amores.... A la mayoría de personas hoy nos duele el alma por esta injusticia y nos tiembla la voz al pensar en sus miedos antes de subir en este pesquero rumbo a la muerte, donde ellos creyeron que era la vida.

Y digo a la mayoría porque probablemente a otros les de igual, ya que en sus pensamientos no sientan la conmoción hacia una tragedia anunciada, quizá ni siquiera sean conscientes de su indiferencia, ya que se alimentan últimamente de los mensajes que la extrema derecha va filtrando en nuestro día a día relacionando a los extranjeros con inseguridad e incluso delincuencia, y muy a vuestro pesar ahora os deis cuenta que no os han importado la muerte de centenares de migrantes.

A ti y a vosotros os debería templar la voz , si así es.

Entre diez y quince minutos tardaron en hundirse sus sueños bajo el mar.

El motor de esta embarcación falló, igual que falla Europa, igual que falla cada persona que no decide ayudar con su voto a quien lo necesita, por qué ayudar no está de moda.

El slogan " cuida lo nuestro" es una vergüenza ¿Qué es lo nuestro? ¿Acaso el amor tiene fronteras? Es más fácil volver a la caridad desde arriba hacia abajo que la solidaridad frente a frente.

Y así nos hemos quedado indiferentes y en silencio ante este naufragio, al igual que ante el resultado de estas elecciones que han puesto a la extrema derecha arriba. Indiferentes.

Unas elecciones que han dejado atrás a los que no tienen elección, a los que se hunden, a los que otros no quieren escuchar sus gritos de socorro.

Gritos que hoy nos hacen sentir un profundo dolor en nuestro corazón, y mañana, y otra semana más, y dentro de un mes... y así..., ya que todavía seguimos existiendo un gran número de personas, afortunadamente, que intentamos dar la mano y sentir la fuerza del otro lado, de ellas a nosotras, para salvarnos de nuestras miserias, para salvar a las personas que cruzan el Mar, saltan vallas de injustas fronteras, pasan escondidas del mundo bajo un camión o simplemente piden agua en un desierto, mientras mueren por llegar a un lugar seguro y que su voz también deje de temblar.

Por ellas estamos más veces que este martes, 20 de junio, día de las personas refugiadas, pero hoy en especial por las personas fallecidas en este naufragio reciente, con un pasaje de personas a bordo de número incierto, pero que los medios cifran entre 500 a 700 personas, entre ellas alrededor de cien menores.

De nada les sirve ahora a las víctimas, las demostraciones de dolor, entre muchas de la presidenta de la comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, sus muestras de tristeza públicas si no fuerza desde ya una reforma en el pacto migratorio de la Unión Europea, con medidas concretas que permitan la coordinación del rescate de vidas en el Mediterráneo.

Por todas esas vidas hoy y siempre nos templará la voz.

Y por ti también, por tu indiferencia.

Según los expertos en materia, tiene cura.