Las pateras son tumbas anónimas, los cadáveres no suelen ser reclamados, la mayoría yacen en los fondos de los mares, no se saben quiénes eran, no se sabe sus nombres, muchas familias y amigos no saben con certeza si están muertos o no, a las autoridades de los países donde residían no le dan importancia a esta habitual tragedia, no tienen en cuenta siquiera que los que logran sobrevivir suelen enviar dinero a sus familiares cuando consiguen trabajo. En los primeros seis meses de este año 951 personas murieron, la mayoría intentando llegar a Canarias, para ellos no fueron afortunadas. Seres humanos desamparados, desesperados. Salvamento Marítimo, que depende del Ministerio de Transporte español, en los últimos treinta años han rescatado a 680.000 personas más o menos, evitando la muerte de miles de personas. En esta interminable tragedia sin solución de continuidad participan activamente ONG como Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, CEAR y otras y agencias de las Naciones Unidas, ACNUR, UNICEF.

A todo esto Europa vive un invierno demográfico, necesita... millones de inmigrantes y una política inteligente, arraigar a estos nuevos vecinos y vecinas, la experiencia francesa es nefasta, nacidos en Francia y sus padres también y abuelos, marginados, excluidos, se sienten extranjeros, se convierten en pirómanos. Afortunadamente la justicia del Reino Unido no le permitió al Gobierno repatriar inmigrantes a... Ruanda y no se trata de ciudadanos de este país africano. Países que son democráticos no dudan en violar los derechos humanos más básicos. Mientras que la desigualdad impere en el mundo millones de personas intentarán abandonar el país en donde nacieron, y la crisis climática ya está afectando a muchas comunidades. En algunas islas del Pacífico el agua sube y está más caliente, llega a las puertas de las viviendas. Este proceso afectará a todo el planeta, España por supuesto se verá afectada.