Joaquín Sorolla tuvo su reportaje en Informe semanal. Firmado por Juan Antonio Tirado, redactor especializado en el área de Cultura, que entró en TVE el año 1985. Malagueño para más señas, al igual que José Infante, de quienes los aficionados al programa en su época dorada (cuando duraba una hora) recordarán piezas señeras con su acento suave y su prosa poética.

En fin, que el año Sorolla ya ha tenido su reportaje en Informe semanal mientras que a nuestro Eusebio Sempere parece que no le va a tocar nunca. De los doce meses que tiene el año vamos agotando el octavo. Tuvo que ser La aventura del saber la que recordara al artista de Onil la última semana de junio en una espléndida pieza realizada por Helena Pita. El único problema es que se trataba de un trabajo realizado hace unos años, no con motivo del Año Sempere (además de que no se puede comparar la hora de emisión, un día laborable a las diez de la mañana).

Me da la impresión de que cuando se conmemoró al artista hace diez años y en cada una de las ventanas del MACA se colocaron las letras de su apellido, al menos en la ciudad de Alicante tuvo más eco la reivindicación de su figura.

Siempre me interesé por la obra de Eusebio Sempere por culpa de mi programa de cabecera, 625 líneas, emitido entre 1976 y 1981, que adelantaba los contenidos de la programación semanal cuando no existían vídeos para grabarlo. Los presentadores lo hacían sobre cuadros del húngaro Víctor Vasarely, el rey del Arte Óptico. Tanto me gustaban, que descubrí al paisano que se atrevió con algo parecido. Ahí me enganché para siempre a Sempere.