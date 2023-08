TVE anunció a principios de verano que emplearía la estrategia multicanal a la hora de emitir los numerosos acontecimientos deportivos de los que poseía los derechos. Hasta ahí nada que objetar. Pero los horarios de los Mundiales de atletismo, ciclismo, piragüismo, natación, gimnasia rítmica y otros estaban pautados hora por hora con muchos meses de antelación. No hay excusas para no tener clara la planificación de lo que iba a darse por Teledeporte, por La 2, y por RTVE Play. Podíamos conceder un leve cambio, inevitable cuando se trata de que un equipo español ha ganado en otra disciplina y no queda más remedio que emitir un partido que descoloque un rato la parrilla. Pero lo que ha ocurrido la semana que acaba es cualquier cosa menos seria.

No es mínimamente normal que los espectadores no supiéramos de un día para otro si las sesiones del Mundial de Atletismo de Budapest iban a ir por un canal o por otro, o en una misma jornada por qué las pruebas se emitieron de buena mañana por La 2 y a mediodía por Teledeporte, sin ningún argumento que lo justificara. Otro tanto cabría decir del Mundial de Gimnasia Rítmica. ¿Por qué, pese a estar anunciada, no se pudo ver la Ceremonia Inaugural, ni siquiera por RTVE Play? ¿Cómo es posible que no se planificasen con antelación los criterios a la hora de emitir todo un Mundial de Atletismo, contando con los derechos para darlo íntegro y teniendo desplazado a un equipo autónomo en Budapest? ¿A qué viene tanta incertidumbre a la hora de saber por dónde veríamos la presentación de la Vuelta a España? Las únicas que se libraron de este lío fueron las chicas de la selección de fútbol, que reinaron en La 1.