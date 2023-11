La Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante (APPA) presentó el pasado lunes los actos para celebrar sus 120 años de existencia. Era el 19 de noviembre de 1904 cuando comenzó su andadura en el Montepío Mercantil bajo la presidencia de Juan Manuel Contreras, director del periódico El Demócrata, que tenía su sede en la calle de San Fernando 34 de Alicante, muy cerca de la actual Sede de la Universidad de Alicante. Eran los inicios de un organismo con carácter profesional que reunía a los periodistas, en origen de medios escritos, a los que se fueron sumando los de otros canales como el oral, visual o gráfico. Todo ello con el objetivo de representar, coordinar y hacer defender los intereses de los profesionales que la integran y procedentes de todas nuestras comarcas.

El acto de presentación de las actividades que se realizarán a lo largo del 2024 tuvo como colofón la interpretación musical de dos miembros de la Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani. Pudimos escuchar tal vez la pieza que mejor enlazaba los actos que se nos relataban, una interpretación de la canción del grupo estadounidense Maroon 5 adaptada al violín y la guitarra de los músicos. Una melodía que, en palabras de su director, Gerardo Estrada, utiliza en origen el compás más característico del famoso Canon y Giga en Re Mayor del alemán Johann Pachelbel. Dice la letra del grupo de pop rock: “Here’s to the ones that we got, cheers to the wish you were here, but you’re not”. En el acto realizado en el Real Liceo Casino de Alicante estaban, pues, los asistentes que desearon acompañar a la APPA, más de un centenar, brindando por los que estaban pero también por los que en estos 120 años les han ido acompañando. Un momento de recuerdo y de recreación de la memoria de su existencia.

¿Por qué plantear una efeméride de estas características? ¿Qué diferencia la celebración de una fecha concreta de otra? Este tipo de actos sirven para recordar el impacto significativo en una sociedad de la entidad que los celebra. Así, pueden fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad y servir como punto de reflexión sobre el pasado, la realidad en el presente y su proyección en el futuro. La propuesta de la Junta Directiva, bajo la Presidencia de Rosalía Mayor, es obvia: reivindicar la importancia del periodismo en una sociedad cambiante como la nuestra. Una adaptación a los nuevos tiempos, con la transición de los medios analógicos a los digitales, donde la rigurosidad y la imparcialidad de los periodistas se convierte en esencial para asegurar una comunicación veraz y al mismo tiempo inmediata.

He conocido en mis veinte años de experiencia en gestión universitaria auténticos periodistas de los llamados de raza que, más allá de su vinculación con asociaciones como la referida, han sido para mí ejemplo de fomento de la comunicación y de la vertebración de nuestra sociedad. Sin ellos ni ellas no habría sido posible conocer de primera mano las actividades o las reflexiones que nos han permitido el punto de encuentro actual. Profesionales que sin ninguna duda han padecido en primera línea la aparición y desaparición de medios en nuestras comarcas, con la reconversión hacia el periodismo digital en algunos casos o la localización las unidades de comunicación de entidades o de empresas públicas o privadas que les ha permitido llevar a cabo su auténtica pasión: informar a la ciudadanía. Sería imposible citar todos sus nombres, pero permitidme una selección que quienes marcaron una generación de periodistas, tuvieran en origen la formación que tuvieran y que supieron relanzar los medios de Alicante en cualquiera de sus canales de publicación: Pepe Soto, Mercedes Gallego, África Prado, Cristina Martínez, Jaime Esquembre, M. José Pastor, Ezequiel Moltó, Sergio Balseyro, Héctor Fernández, Martín Sanz, Miquel Hernandis, Miquel González, Carlos Arcaya, José Emilio Munera, Daniel Moltó, Rafa Burgos, Luz Sigüenza, Denis Rodríguez, Juan Carlos Gumiel, Pedro López, María Cáceres o Silvia Cárceles, entre muchos otros. Tengo que añadir a los fotoperiodistas de estos medios, parte esencial del desarrollo de los contenidos, como Ximo de Haro, Pepe Olivares, Pilar Cortés, Alex Domínguez, Rafa Arjones, por poner unos ejemplos.

En el acto del pasado lunes no estaban todos y todas los que podrían estar, pero su trabajo y su tesón recibió un primer reconocimiento. Una sociedad cambiante como la nuestra necesita recuperar la confianza en sus medios. Factores como la polarización política, la desinformación o los escándalos de diversa índole han contribuido a su crisis. Recuperar su papel y la confianza de la ciudadanía es un desafío importante. Tal vez por eso, recordar su memoria, a través de los compases repetitivos de la música de Pachelbel, es la mejor manera de entender como su tesón y trabajo diario puede servir para entender las claves del futuro de nuestra sociedad. Va por ellos y por ellas, brindemos por su memoria.