El patrón principal de Alicante es san Nicolás y a él está dedicado el más importante templo católico de la ciudad: la Concatedral. La festividad de san Nicolás se celebra el 6 de diciembre y aunque ahora ya no es fiesta local, al coincidir esa fecha con la conmemoración de la Constitución podemos honrar su patronazgo con varios actos religiosos esencialmente.

Todos los datos e informaciones fehacientes sobre san Nicolás son muy escasos e inciertos pero esa carencia es proporcionalmente inversa a su popularidad. Más que en testimonios o en documentos, lo que se sabe de él proviene de leyendas orales que se fueron transmitiendo de generación en generación.

Nicolás nació en Patara, en la región de Licia (actualmente territorio turco), aproximadamente en el año 270, porque de esos lejanos tiempos no se tienen demasiadas precisiones. Su familia tenía una excelente posición económica y sus padres, que eran fervorosos cristianos, lo educaron en la fe. Destacando Nicolás desde niño por su carácter piadoso y generoso. Pero siendo adolescente sus padres fallecieron víctimas de la peste y el joven heredó una gran fortuna que repartió entre los pobres, viajando a Mira (Anatolia, en la actual Turquía), donde se ordenó sacerdote y prontamente fue consagrado obispo de Mira. Las versiones del rápido ascenso son diversas e imprecisas. La leyenda hagiográfica habla de que había muerto el obispo de Mira y varios sacerdotes, reunidos en la catedral, no se ponían de acuerdo en quién debía ser el futuro obispo, por lo que se decidió que sería el próximo sacerdote que entrase en el templo, que casualmente fue Nicolás. Como obispo, en su afán por erradicar la idolatría, hizo derribar el templo de Artemisa y otros edificios paganos. En el Concilio de Nicea fue uno de los principales impulsores de la condena al arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Igual que muchos de los personajes cristianos de la época fue perseguido y encarcelado, siendo liberado por el emperador Constantino. Para combatir los errores, utilizaba una dulzura exquisita, logrando grandes y sinceras conversiones. Sin embargo, cuando se trataba de proteger a los más débiles de los poderosos, Nicolás actuaba con gran arrojo y vigor. El 6 de diciembre del año 343 san Nicolás murió en Mira. Tras su muerte se convirtió en el primer santo no mártir en gozar de una especial devoción en Oriente y Occidente. En Oriente lo llaman Nicolás de Mira, por la ciudad donde estuvo de obispo, pero en Occidente es denominado Nicolás de Bari, ya que cuando 700 años después de su muerte los musulmanes conquistaron Anatolia, un grupo de fieles cristianos sacó en secreto de la ciudad las reliquias del santo y las trasladó a la ciudad italiana de Bari, donde se encuentran en la actualidad. Esta doble radicación y la atribución generosa de múltiples milagros hace que san Nicolás sea venerado tanto en Oriente como en Occidente. Su nombre que significa "protector y defensor de los pueblos", era invocado ante catástrofes naturales, peligros inminentes, tragedias, naufragios y otras desgracias, popularizándose por todo el mundo, tanto es así que llegó a haber más de dos mil templos dedicados a él. En Roma, ya en el año 550, había construido un templo en su honor. Es patrono de Turquía, Grecia y Rusia. Y también es a quien oran los marineros en caso de tempestades violentas. Su nombre es notable también fuera del mundo cristiano porque su figura ha dado origen al personaje de Santa Claus (del alemán Sankt Niklaus), transformado después en el polémico Papá Noel.

Son muchos los milagros que se atribuyen a san Nicolás. Uno de los de mayor repercusión cuenta que, siendo aún joven, se compadeció de un hidalgo de la localidad de Patara, en la Licia, que habiendo caído en la más absoluta miseria para subsistir iba a prostituir a sus tres hermosas y honestas hijas. Para remediarlo, el santo de Bari dejó caer por la chimenea unas monedas de oro que milagrosamente cayeron en unas medias de lana que las jóvenes habían dejado secando, y de aquí se supone la tradición de colgar las medias tejidas que sirven para recibir regalos en Navidad. Igualmente se le atribuye el milagro de los tres niños sacrificados para dar de comer a los clientes de un hostelero, siendo devueltos a la vida por intercesión del santo, por lo que se le representa con tres niños a su lado, en una cubeta. Además se relata que en otra ocasión, hallándose un grupo de marineros en medio de una tempestad y habiendo invocado la protección de san Nicolás, vieron aparecer la figura del santo sobre el barco y al momento se calmó la tempestad. Uno de los supuestos milagros más recientes, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, refiere cómo en un bombardeo a la ciudad de Bari una madre se separó de su niño en medio de la confusión, apareciendo éste horas después a la puerta de la casa sano y salvo. El niño contó cómo un hombre que describió como san Nicolás lo protegió y lo llevó de regreso a su casa.

Repito que su festividad es el 6 de diciembre y el 6 de diciembre de 1244 los musulmanes entregaron la villa de Alicante al príncipe Alfonso el Sabio, que la puso bajo la protección de san Nicolás y le construyó una iglesia.