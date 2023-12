El programa diario First Dates nació hace diez años con la intención de posicionar a Cuatro, el segundo canal de Mediaset, en un puesto preferente en el mando a distancia. Algo que no había conseguido bajo el mandato de Prisa (prestigio y notoriedad no son lo mismo que audiencia, y ni el glamour de Channel 4, con Boris Izaguirre y Ana Siñeriz, ni las noticias de Iñaki Gabilondo lograban cifras competitivas contra las cadenas convencionales).