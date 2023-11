El mundo de las citas a ciegas es todo un espectáculo lleno de sorpresas, y 'First Dates' no es la excepción. En la última emisión del popular programa de Cuatro, los espectadores fueron testigos de una velada con sabor alicantino que iba por buen camino hasta que uno de los solteros soltó una expresión ofensiva sobre un famoso cantante. La cita entre Pepe e Inmaculada, ambos de la provincia de Alicante, parecía prometedora, pero todo cambió cuando Pepe hizo un comentario inapropiado.

Desde el momento en que Pepe, un jubilado de Elche, hizo su entrada en el restaurante, dejó claro su tipo ideal de mujer: "Que sean simpáticas, risueñas. Me gustan también rellenitas, que tengan un poco de pecho. Gordas, tampoco. Rellenitas. Que yo pueda apretarle y no la tenga que coger solo de la cintura porque no me llegue el brazo". Inmaculada, una mujer moderna con siete tatuajes y un espíritu joven, parecía encajar en esta descripción.

La conversación entre los dos solteros empezó de manera agradable, pero pronto se tornó extraña cuando descubrieron que tenían opiniones diferentes sobre tener animales de compañía en casa. A pesar de este desacuerdo, encontraron un punto en común: su amor por la música, específicamente, por el icónico cantante Camilo Sesto.

Sin embargo, lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Pepe hizo un comentario despectivo sobre el artista, diciendo: "Hombre, a mí me encanta también. Tiene una voz preciosa. Es muy maricón, pero era un chico muy guapo". Esta afirmación dejó a Inmaculada atónita y visiblemente incómoda. "No digas que era maricón, está feo. Se dice gay", le reprochó. A pesar de la reacción de Inmaculada, Pepe no se retractó: "No puedo cambiar mi lenguaje a los 70 y pico años que tengo. Son palabras inglesas".

Pepe, ante la regañina de su cita en #FirstDates7N: “Gay es en inglés, pero nosotros no somos ingleses”https://t.co/kQ7cUbGY3G — First Dates (@firstdates_tv) 7 de noviembre de 2023

Dado que la conversación había tomado un rumbo incómodo, la pareja decidió cambiar de tema y discutir sus preferencias en cuanto a relaciones sentimentales, llegando a la conclusión de que las relaciones abiertas eran demasiado "modernas" para su gusto.

La noche avanzó y Pepe finalmente admitió que esperaba que Inmaculada fuera un poco más "rellenita". Esta revelación dejó a Inmaculada sorprendida: "¿Más rellena? Yo no me veo delgada, me veo gorda, por favor. Si el médico me dice que tengo que adelgazar". A pesar de este comentario, la velada continuó con un divertido coqueteo durante los postres.

Al final de la cita, Inmaculada expresó su interés en tener una segunda oportunidad, pero Pepe se negó, argumentando que físicamente no le había convencido del todo, aunque la valoraba como persona.

Esta cita en 'First Dates' nos deja con un sabor agridulce. A pesar de los momentos incómodos y las diferencias de opinión, la pareja logró encontrar algunos puntos en común. Sin embargo, las palabras ofensivas de Pepe sobre la orientación sexual de Camilo Sesto y sus comentarios sobre el físico de Inmaculada ciertamente empañaron la velada. La lección aquí es que la comunicación respetuosa y la empatía son esenciales en cualquier cita, incluso en un programa de televisión como 'First Dates'.