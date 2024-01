Ahir vaig aconseguir, després de quatre dies de febre continuada, guanyar la partida als virus. No em pregunteu quina soca era, ni la lletra que els definia. Només sé que vaig informar les persones del meu voltant que encara no presentaven símptomes –ben poques, perquè la majoria ja els incubaven– i que vaig tancar-me al cau de ma casa per resistir la batalla que em venia damunt. Bromes a banda i amb la companyia inestimable del meu marit –també malalt– i dels meus gossos, he tornat a assaborir les conseqüències d’una guerra interna sobre la qual penses que estàs preparat però mai ho estàs del tot. Antipirètics i analgèsics, perquè no em fa el cas això de suportar la temperatura al voltant els 40, i sucs de fruita; mantes i escalfallits, xemeneia plena de llenya, televisió amb documentals diversos i poca cosa més. Perquè en aquestes situacions no aconsegueixes quasi bé llegir dues línies seguides ni fer el seguiment de cap sèrie televisiva que demane una mica la teua atenció. La vida en l’Amazones, la tectònica de plaques o el desgel de l’Àrtic són alguns dels temes recurrents que poden servir-te per distraure’t una mica entre el son general que provoquen les altes temperatures del teu cos davant de la infecció originària.

No estem davant d’un fet nou; potser en parlem una mica més des que la COVID-19 va entrar en la nostra vida. Com diria ma mare abans de la seua demència: “de grip, sempre n’hi ha hagut: un suc de taronja i a espantar-ho!”. El que és cert és s’han quintuplicat els casos de grip, COVID i del virus causant de la bronquiolitis. L’atenció sanitària presenta de nou símptomes de desbordament davant d’unes xifres que han anat augmentat durant les vacances de nadal. La diversificació de les variants provoca que confonguem les característiques de les unes davant de les altres, tot i que sabem que les conseqüències són similars: problemes respiratoris, afebliment general de les defenses, dolors generals i augment de la temperatura corporal. De manera exponencial al seu creixement en nombre, també en diversitat d’origen, tot i que el tractament d’una infecció viral, com en tants altres casos, és mínim, ja que és el mateix cos el que ha de guanyar la batalla. La vinguda del fred i la major socialització de les vacances ha fomentat, sense dubte, la seua aparició. Hi ha xifres, com les del Institut de Salud Carlos III, que apunten a un creixement del 20-25 % de grip en la població de tot l’estat... i cada dia s’incrementa!

Ma mare tenia raó en part. Ben cert és que la primera epidèmia de grip documentada es troba l’any 1580, la qual cosa no vol dir que fora la primera, però almenys sí de la qual en tenim constància. Va afectar gran part d’Europa i, segons sembla, també va potenciar l’aniquilació de les poblacions autòctones de l’Amèrica descoberta feia només un segle i que desconeixien els virus originaris en qüestió. La potència dels virus és innegable: estem davant d’uns microorganismes acel·lulars que són capaços de reproduir-se només en l’interior de cèl·lules específiques vives. Per aquest motiu, els concebem com agents nocius i malignes que han estés el seu radi d’acció fins i tot a la informàtica, un exemple de superació que no han assolit altres espècies animals. És obvi que si hi ha virus al món natural és per algun motiu bàsic per a la supervivència de les altres espècies. Els virus regulen les poblacions d’organismes com els bacteris, controlen el seu creixement i contribuïxen clarament a l’equilibri d’ecosistemes. Al seu torn, poden transferir material genètic entre les espècies, tot afavorint l’evolució dels organismes. Són peça fonamental en els cicles biogeoquímics, com el del carboni i el nitrogen, en tant que influïxen en la descomposició de la matèria orgànica i l’alliberament de nutrients essencials per als ecosistemes.

Vist així, no tot ha de ser estar en contra dels virus. Tenim tants altres elements o aspectes en la nostra vida que, fora de control, també poden ser negatius! Hem iniciat un nou any que esperem ens permeta superar problemes anteriors i assumir nous reptes. Cert és que una infecció vírica pot frenar-nos la nostra quotidianitat, segons el grau de malaltia desenvolupat, però no ha de ser l’excusa per a no reprendre la nostra capacitat d’acció i lluitar pels nostres objectius. Si la nostra espècie va nàixer gràcies, entre altres, a l’acció dels virus, que res ens pare ni tampoc ens servisca com a pretext. Hem de conviure amb ells, com qui ha de compartir treball o veïnatge amb persones no sempre fàcils de suportar. Fem-nos forts i avancem! Sempre ens quedarà el remei casolà d’un bon suc de taronja per a compartir amb qui vulguem o estimem!