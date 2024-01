Licenciado en Derecho, abogado de profesión, aficionado a la pintura y al senderismo... y ahora también experto en comunicación a tiempo parcial. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, intentó este jueves redefinir a su conveniencia el concepto «rueda de prensa», una acción mediática con más de un siglo de vida. Lo hizo en un «canutazo» tras la presentación del nuevo asistente virtual del Ayuntamiento.

Ahí Barcala se mostró incómodo al ser preguntado por su modelo de zona de bajas emisiones, un proyecto clave para la ciudad. Y eso que solo admitió una pregunta sobre el asunto. No hubo dos. No lo permitió. No quiso dar más explicaciones sobre una herramienta pactada con Vox y marcada por la polémica por la ausencia de restricciones y, también, de multas. «Esto es una rueda de prensa. Se hacen preguntas y se hacen respuestas, pero no se debate. No tengo la costumbre de entrar en debates, más allá de los propios en el pleno», apuntó el alcalde, quien ahora considera que repreguntar (obligación de cualquier periodista) es debatir. Nada más lejos de la realidad.

Será su falta de costumbre en dar explicaciones, de exponerse a la fiscalización de los medios. Él prefiere grabar un vídeo para Instagram, donde nadie le cuestiona ni lo que dice ni cómo lo dice.