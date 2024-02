Jordi Évole invitó a su programa a Henar Álvarez, a la que tuve el gusto de conocer porque presentó durante un año el programa Días de cine. Aunque en el programa especial conmemorativo del 30 aniversario del programa (1991-2021) su nombre no fue citado entre quienes estuvieron al frente del mismo.

De ahí que me resultara chocante que Évole, al inicio de la conversación con la comunicadora, en la actualidad muy activa en las redes sociales, se atreviese a afirmar que no había tenido ningún programa de televisión.

Ya resulta significativo que los espectadores de a pie tengan memoria de pez, e ignoren que Henar estuvo al frente del que es uno de los programas televisivos emblemáticos de la televisión pública de este país.

Días de cine es, junto a Informe semanal y unos cuantos más que se pueden contar con los dedos de la mano, de los programas que nunca deberían desaparecer. Pero que el propio Jordi Évole, a la hora de abordar el encuentro de una de sus invitadas en las diez entregas que va a producir este año, o bien desconozca este dato, o bien no le parezca relevante, habla muy a las claras acerca del escasísimo peso que tiene la cultura en el país que habitamos.

Aunque escuchando unos minutos a Henar, un taco tras otro, y sabiendo que el podcast que le dio la fama se titula La puta de la clase ya intuimos de qué pie cojea la función. Cuando Jordi le pregunta directamente, no sé si con estas palabras, si cree que de no ser tan atractiva le hubiese ido tan bien en este mundo de la comunicación, no necesito seguir viendo más. Que les aproveche el tapeo y las cañas...