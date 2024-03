1,2,3, es 8 de marzo otra vez

Cada 8 de marzo para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (asalariada y no asalariada), supone una fecha que no sólo conmemora los logros alcanzados por las mujeres, sino que sirve de altavoz para seguir denunciando las desigualdades y discriminaciones que persisten hoy en día. A pesar de los avances conseguidos en materia de igualdad, nuestro objetivo, a través del diálogo y la concertación social sigue siendo la Igualdad, porque no es solo cosa nuestra es necesaria la Corresponsabilidad.

Serán muchas las administraciones que, esta semana, en sus balcones exhibirán pancartas con lemas que, quizá, no se correspondan con sus acciones para seguir avanzando en igualdad. Es contradictorio apelar a la igualdad cuando se han eliminado las concejalías de igualdad; han reducido o incluso eliminado de sus presupuestos las partidas necesarias para abordar la igualdad entre mujeres y hombres. Pactan con partidos políticos que no ven en la coeducación una herramienta de trasmisión de valores de respeto e igualdad y para la prevención de la violencia de género. Violencia que la ultraderecha niega sistemáticamente.

Insistimos, menos palabras y ojo al dato: 58 mujeres asesinadas en 2023, y en 68 días del 2024 ya son 5 mujeres asesinadas por violencia de género.

Para UGT es crucial que se reconozcan las conquistas logradas que han sido fruto del diálogo social, entre los agentes sociales y el Gobierno, como la subida del SMI, la reforma laboral del 2021, la ampliación y creación de nuevos permisos para contribuir a la corresponsabilidad, tan necesaria, para que mujeres y hombres consigan reducir las brechas en el mundo laboral.

Sin embargo, los retos que nos quedan por conquistar son innumerables. La igualdad salarial es solo el comienzo. Debemos trabajar para garantizar que las mujeres tengan acceso a trabajos dignos, seguros y bien remunerados en todos los sectores. Esto implica políticas que fomenten la corresponsabilidad de la vida laboral y personal, el acceso a servicios de cuidado Otro reto que debemos de enfrentar es aumentar la representación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones ya que su número sigue siendo insuficiente. Es esencial que se promueva activamente la participación de las mujeres en todos los niveles de la sociedad.

Queremos recordar que reivindicar y hacer efectiva las políticas de igualdad son necesarias para cambiar la sociedad y seguir avanzando en la consecución de los derechos sociales y laborales de la ciudadanía. Juntas, mujeres y hombres, debemos construir un futuro más justo e igualitario para la ciudadanía actual así como para las generaciones venideras.