Lo de Broncano

David Broncano en 'La Resistencia'. / Movistar

El asunto del fichaje del programa de David Broncano por parte de TVE no es baladí. Ha sido objeto de artículos en las páginas de política de la prensa de derechas de Madrid. ¿Qué no se politizará en este país? Argumentan estas fuentes que El hormiguero, absoluto líder de audiencia en su horario, y su ideólogo de cabecera Pablo Motos, torpedea a Pedro Sánchez cuando y como quiere. De ahí que la televisión pública necesita contraprogramar con un formato que pegue fuerte y le quite espectadores a Motos al precio que sea.

La oferta inicial presentada por El Terrat, que es la productora que tiene los derechos del programa de David Broncano, era de 14 millones por temporada, y lo que plantearon fue contratar tres temporadas, hasta el año 2027. Pero dado el tira y afloja entre los miembros de la Corporación, finalmente se barajó la posibilidad de probar con una temporada solamente.

Pero hete aquí que, según cuentan las crónicas, el voto de la presidenta interina, Elena Sánchez Caballero, impidió que la aprobación de este proyecto viera luz verde, al menos por el momento. Hasta ahí lo que ocurrió la primera quincena de marzo.

Mi opinión acerca de que TVE contrate a David Broncano no merece más que perplejidad. Estoy convencido que esos espectadores que ahora son fieles a la serie 4 estrellas se esfumarían en cuanto su ficción preferida fuese sustituida por un remedo de La resistencia.

¿Nadie les ha dicho a los responsables de TVE que quienes consumen a Broncano lo hacen en las redes sociales y plataformas? Ni el público joven de Broncano ve La 1, ni los espectadores fieles al Telediario de Marta Carazo ven a Broncano, por lo que el derrape podía ser histórico. Peor que el de Mapi.