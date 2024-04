Padres que asesinan a sus hijos

Agencia ATLAS / Foto: EFE

Padres que asesinan sus hijos y a las madres de éstos. En algunos casos las hieren, pero evitan que mueran para que sufran el duelo por la muerte de la hija o del hijo. Resulta horroroso éste deseo de provocar sufrimiento. En pocos meses sucedieron en España cinco crímenes vicarios, se suele pensar que los autores serían personas con una enfermedad mental, locos, pero no siempre es así. El hecho es inquietante, obliga a investigar caso por caso, suelen ser maltratadores, pero asesinar a un hijo es distinto. Desde 2013 en España fueron asesinados 26 niños y 24 niñas y en el 90 por ciento los asesinos fueron sus padres. ¿Se puede prevenir? Ante algún indicio de maltrato a la madre no se debería permitir acceso a los menores o en todo caso los encuentros tendrían que ser en presencia de alguna autoridad. En cuanto a la patria potestad sería conveniente que la asumiera la administración. La patria potestad tiene su origen en la Vieja Roma y establecía el poder absoluto del cabeza de familia: el pater estaba autorizado a asesinar a los hijos, la esposa, los esclavos. Afortunadamente actualmente no es así, en el derecho actual en los países democráticos, se protege a los menores hasta que sean mayores de edad. Estos crímenes se originan fundamentalmente en el deseo de hacer daño a las madres, y puede haber algo más, ¿hacen responsable de alguna manera a los hijos del fracaso de la pareja? La sociedad tiene la obligación en lo posible de impedir estos crímenes, que no son tan excepcionales. En el siglo XXI algunos preferirían vivir en la Antigua Roma.