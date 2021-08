Si hay cosas que me han emocionado de estos JJ.OO., ha sido ver desfilar a nuestro valientes deportistas, ¡enhorabuena a todos! y a nuestros triunfadores en los pódiums, emocionados, mientras que los marciales Militares del Ejercito Imperial Japonés, ( que envidia sana ), izaban nuestra Bandera Española, escuchando nuestro Himno ( qué pena que aun nuestros políticos, no sean capaces de decidirse por una letra ) y poder así cantar el Himno, como muchos países.

Soy Maestro Entrenador Nacional de un Deporte que tengo las licencias consecutivas desde hace 60 años y ¿saben lo que les digo? que Olimpiadas deberían de celebrarse todos los días del año, que el Deporte no sabe de Ideologías , que no obliga a estudiar Idiomas ó Dialectos locales, ó taladrar con memeces como, " Memorias Históricas " y valga el comentario y sin animo de ofender a nadie, todo lo contrario de unir. En EE.UU, Francia y todos los países, también sufrieron cruentas guerras civiles y revoluciones y son patriotas ahora, lo primero su bandera, su himno, su idioma oficial, idiomas Internacionales, y su " Progreso ", como en Las Olimpiadas, porque un país, no puede vivir en el pasado, con resentimiento creando malestar entre unos y otros, hay que ser constructivos, mirando al futuro, por una España democrática solidaria, el Deporte nos ayuda mucho a eso, a la fraternidad.