De 2010 a 2020 INFORMACION me publicaba, entre cartas al director y artículos de opinión, una media de diez mensuales, en los dos últimos años no se si llegaran a cinco las cartas publicadas en total, esto ha coincidido con la pandemia por esa razón son muchos los amigos y conocidos que se dirigen a mí para preguntarme si me encuentro bien. Pues sí, aparte de un amago de infarto que tuve en abril de 2020, mi vida transcurre dentro de lo que podíamos llamar normal en los tiempos que corren. ¿Entonces por qué ya no escribes?, pues sinceramente porque no me apetece, me cuesta más escribir y no encuentro temas.

Sobre el covid son muchos los que opinan, pero hoy dicen una cosa y a la semana dicen la contraria, no tienen ni idea y van improvisando sobre la marcha.

Algunos me dicen que, por qué no escribo de política, que si es que he cambiado de opinión y ya me gusta Pedro Sánchez, pues no, no he cambiado de opinión, sigo considerando a Sánchez junto a Zapatero los dirigentes más ignorantes y nefastos de la democracia, pero es que miro al PP y no veo nada mejor y si me voy a Vox o Podemos más vale callar y rezar para que nos dejen como estamos. En definitiva, no vale la pena tocar el tema.

Cuando me dedicaba a escribir a diario, si algún día no tenía nada interesante, me escapaba escribiendo cosas de fútbol, pero ahora reconozco que no sé ni dónde estoy, no sé si es liga o es copa, la clasificación no dice nada por los partidos que faltan, en definitiva, soy muy mayor, bueno ya vendrán mejores tiempos.