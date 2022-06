Siempre que cojo el coche y acciono el navegador, para salir desde la Avenida de la Desidia; entiéndase Aguilera, me guía hacia la calle del Periodista Rafael González Aguilar, que sustituye un tramo de la Fernando Madroñal, Este periodista pasó por el diario Hierro de Bilbao, la Hoja del Lunes y la Verdad tanto en Alicante como en Murcia donde murió en 1999. Sí lo viera rechinaría.

Esta mañana yendo al Ambulatorio de Florida-Babel, pasé por la citada calle. Cuál fue mi sorpresa que conociendo que se estaban realizando obras de canalización varias, se había enrasado con hormigón; sin ningún tratamiento de acabado el tramo en cuestión.

Bueno, no tengo muy claro que la obra haya finalizado; puede que sí de momento. Uno como ingeniero responsable de conservación y explotación, me choca que el permiso y autorización de las citadas obras, no conllevara dejar la acera en su estado anterior a la ejecución de la obra.

Lo digo por si el señor del bastón de mando y su concejal a la vista de lo acontecido; poco competente, se den un paseo por la citada calle. Invito al diario Información a darse una vuelta para comprobar “in situ” la maravillosa gestión llevada a cabo, es de imaginar por parte de los irresponsables de tal desaguisado.

Por cierto, no me vale decir que ya se hará una obra nueva; a saber cuándo, pues la acera ya de por sí estaba muy deteriorada. Si alguien se lesiona: ¿Quién se hará cargo de asumir sus responsabilidades?