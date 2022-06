Hoy estoy en guerra por oír siempre lo mismo. Una persona CURVY no es una persona que por lo general coma demasiado y no haga ejercicio. ¡Ese mito que hay que desmontarlo!

Nosotros, los gordos, sabemos lo que tenemos, que es llegar a mover 100 kilos dándolo todo en un entrenamiento donde no bajes ni 100 gramos. No somos personan que solo comamos chocolate o vagas. Somos personas con una enfermedad y que aquí en España, aún, no está visto de ese modo porque cuando buscas ayuda en la seguridad social cuesta horrores. O vas por tu cuenta o demuestras que eres gordo o nada.

Estoy harta cuando se ve a una persona gorda en redes que se siente bien en su cuerpo porque siempre se dice... ¡Estás fomentando la obesidad! ¿No tenemos derecho a sentirnos bien con nuestro cuerpo? ¿No es lo que enseña esta sociedad con anuncios...? Entonces... ¿Por qué tanta hipocresía?

Harta de los que dicen: tienes que poner solución ¡Cómo si no lo hiciéramos! Nos miramos al espejo, nos cuesta hacer cosas diarias y no solo decimos que de hoy no pasa.

Harta de que todo gire en torno a estar muy delgado. Los gordos podemos ser felices mientras conseguimos la meta que, por desgracia, no tiene milagros.

Así que, por favor, cuando veas a un gordo no le digas que haga dieta, que haga ejercicio o que está gordo. Créeme, eso ya lo sabemos y lo único que haces con tus palabras es más daño.