...Y M.A.Santos, J.M.Asencio, y a muchos otros colaboradores de este periódico por vuestras pinceladas de luz que van manteniendo encendidas esperanzas, en medio de las nieblas y nubarrones que a días cubren nuestro cielo cotidiano.

Hoy quiero centrarme en el tema educativo, básico para nuestra sociedad, estimulado por el artículo del pasado 14 de agosto titulado "Más arte y menos aburrimiento" del doctor en educación Diego Gavilán.

Y no me resisto a citar algunas de sus acertadas afirmaciones como " Otra educación es posible", poniendo el acento en la educación artística " que no es una materia menor".

Demasiadas veces hemos oído a padres , incluso a educadores, afirmar ante los hijos o los alumnos, que se centren en las materias que les van a dar de comer y triunfar en la vida, como son los números, las ciencias y la informática. Lo demás, sobre todo lo que tenga que ver con las artes, eso es para los soñadores, los ricos o los poco trabajadores.

Y así estamos creando la sociedad presente y futura: adolescentes y jóvenes competitivos y en continua rivalidad y a veces violencias frente a los demás, incluso frente a sus padres, amigos, profesores y autoridades.

Los ideales de una gran mayoría van por parecerse a un Messi, un Benzemá o a la Rosalía de turno.

Y nuestra real historia presente, (pandemias, guerras, precios altos...), nos habla de miedos e incertidumbres para los que no estábamos preparados, dadas las rigideces políticas, sociales y educativas.

Son momentos de crisis, es decir, de cuestionarnos, de buscar nuevos caminos y a esto puede y debe contribuir una educación más abierta, menos "enlatada", capaz de "superar el sedentarismo y traspasar las paredes del aula".

La dimensión artística, en todas sus variantes : pintura ,música, teatro, cine, diseño, poesía..., es creativa, busca caminos diferentes, investiga, experimenta...generando así mentes abiertas capaces de encontrar nuevos caminos para esta sociedad convencional y rutinaria.

Fuera miedos a los brotes verdes que asoman a través de la dinámica cuántica y su Principio de Incertidumbre: Todo es posible.

Otra educación es posible. Creémosla...YA.