Leo el viernes día 8 de enero, en INFORMACIÓN, un artículo del escritor y periodista Juan José Millás, titulado "Pasado y Futuro"; certero y muy actual, viniéndonos a decir, que todo lo que se empeña en conseguir que no se realice o suceda, suele suceder y realizarse doblemente a peor y al contrario. Respecto a llamadas telefónicas que nos hacen sin conocernos, y creo que consultan las guías telefónicas, ya nosotros no damos en nº de teléfono, a excepción a personas de confianza, dicen que grabarán la llamada por seguridad(la de ellos, como muy bien dice Juan José Millas),nos solicitan el DNI y que tema queremos tratar, si después nos pasan la llamada a una persona, después de mantenernos un buen rato esperando que se pongan, quien nos atiende vuelve nuevamente a solicitarnos todos los datos que le dimos a la locución automática, y es en general tortuoso hablar, pues el volumen de voz de la persona que atiende, suele ser tan bajo que no se le entiende lo que nos pregunta, hasta que alguien amable sube el sonido de la voz telefónica personal. El artículo de Juan José Millás, es muy bueno en todos los detalles sociales que el escritor nos relata, y algunos de forma irónica pues dice: "Desde que nos hemos propuesto combatir el cambio climático, la temperatura no hace más que subir" ;"Todo conduce a lo contrario" ;"La persecución de las drogas, no ha conseguido otra cosa, que aumentar su tráfico"; "El futuro nos devuelve al pasado". Y así con otros temas que relata.