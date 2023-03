Leo, no con estupor pero sí con algo de sorpresa el cambio, ni siquiera de chaqueta y sí de abrigo, de la forma de pensar que usted tenía antaño cuando pregonaba en sus mítines y conferencias: ”El enriquecimiento especulativo no es la mejor garantía de prosperidad”. “Desde que estuve el PCE, IU, FP, la sociedad que defiendo es siempre la misma; abierta, avanzada, con igualdad de oportunidades, con la liberación a través de la cultura”. “Viví el golpe del 23 F como “una tragicomedia”. “La naturaleza es el soporte de la vida humana y debemos asociarnos para evitar su destrucción. Es una necesidad” y, como guinda, cuando estaba prisionero en la cárcel, detenido por el régimen franquista, en una de sus múltiples obras, decía: ”Un diccionario que tiene un origen en 1976, lo digo en el prólogo en una temporada que pasé en la cárcel de Carabanchel”…

Ahora, don Ramón, a sus 89 años y con un cambio de imagen más juvenil, desde la cabeza a los pies, va a encabezar la moción de censura que tanto pregonaba VOX. Sinceramente me sorprende que un luchador como usted, que jugaba de extremo izquierda, pase a hacerlo de extremo derecha con gente que, sin género de duda, hacen de delantero centro al mismísimo Blas Piñar.

El ser esclavo de nuestras palabras nos ayuda a recordarlas y muchas veces, para mucha gente, para no negarlas.

Me viene a la memoria un cartel con su figura que decía: ”Madrid tiene remedio, PCE”. Yo pienso, con el respeto que me merece por lo que ha sido que, el que no tiene remedio es usted, don Ramón. Le deseo salud, mucha salud.