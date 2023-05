Los que están gobernando, deben rendir cuentas y contar a los ciudadanos lo que han podido poner en marcha y lo que se ha quedado sin cumplir. Interesa saber que suelo van a destinar para la construcción de vivienda social, es una necesidad imparable y urgente para atender la demanda de los jóvenes y a las familias vulnerables, que no pueden hacer frente a los alquileres desorbitados; cómo se va a controlar el alquiler turístico?... todos sabemos que es una de las causas, por la que no hay vivienda disponible para larga duración, hay que ofrecer seguridad y ventajas fiscales a los propietarios, de esa forma volverán al mercado de alquiler de larga duración. Hoy en Alicante, es un grave problema, no hay vivienda disponible y por ese motivo, si algún piso queda libre se aumenta un 40% que es inasumible.

¿Que presupuesto se destinará para ampliar la plantilla de médicos y enfermeras en atención primaria?... ¿Cuándo volver a la atención presencial en las instituciones públicas? No queremos citas telefónicas para consultar que pensión puede quedarte, después de llamar tropecientas veces, etc…o para renovar el DNI, pasaporte, o simplemente un certificado de empadronamiento, etc….ya paso la pandemia afortunadamente y queremos volver a la normalidad en todos los servicios públicos, todos esos asuntos y muchos más es lo que nos interesa a los ciudadanos para decidir el voto del 28 de mayo. Quien se abstenga y no vaya a votar por cansancio y desencanto hacía los políticos, que en gran parte es cierto, que no se queje.