España es la 9ª democracia plena y consolidada del mundo, tenemos avances y libertades superiores a EE.UU, Francia o Italia. En Solo cuatro décadas, España se ha convertido en un país moderno, próspero, con una economía competitiva, somos líderes en turismo, en energías renovables, agroalimentación, etc., tenemos una posición geoestratégica, encrucijada entre tres continentes, que nos hacen óptimos para liderar proyectos de futuro en energías renovables, transformación digital y luchar contra el cambio climático, fundamental para preservar el futuro de nuestros hijos. Sí queremos mantener ese progreso de la mano de la UE y no perder derechos y libertades, conseguidos con mucho esfuerzo, debemos votar el 23J con coherencia, votar es un acto individual que condiciona el futuro de España, hay que ser responsables y no dejar ese derecho en manos de quienes quieren arrebatarnos nuestros logros y libertades.

En la Comunitat Valenciana, se acaban de firmar unos pactos entre PP y Vox, que ya nos muestran las directrices de ese gobierno de ultraderecha, niegan la violencia de género, no importa la educación abierta, ni nuestra lengua materna, no importa el cambio climático, no importa los nuevos modelos familiares, etc..,etc.., Sí importa la bajada de impuestos, una comunidad de más de cinco millones, en dónde solo el 5% se beneficia de esa bajada, ya que el Impuesto de Patrimonio solo afecta a las fortunas de más de 3 millones, que se ahorran 200 millones que dejan de invertirse en sanidad y educación, por tanto quienes perdemos somos los trabajadores de clase media. El impuesto de sucesiones, se elimina, otros 326 millones que se dejan de recaudar para los servicios públicos; y de nuevo los que se benefician ese 5% de grandes fortunas. El impuesto de donaciones, otros 27 millones que tampoco entran en las arcas públicas, en total 551 millones menos recaudados para invertir en políticas públicas. ¿Quienes se benefician? .Ese 5% de los ricos.