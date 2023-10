Sr. Barcala, antes de las elecciones municipales, Vd., visitaba los barrios de Alicante para preguntar a los vecinos sus necesidades más prioritarias, recuerdo qué, en la Avd. de Miriam Blasco, le abordé y le comenté que la limpieza del barrio era muy deficiente, que las palmeras llevaban más de cuatro años sin cortar y me argumento que era problema de las catenarias, ya que pasan las líneas del Tram, 4 y 5, y eso complicaba su poda, pero al estar en campaña electoral, me dijo que no me preocupara, que en el horario de noche que no circulaban los trenes se abordaría esa deficiencia. Han pasado 6 meses y todo sigue igual. Le rogaría, por favor, que dé las órdenes oportunas para subsanar esa falta de poda y limpieza del paseo, para poder disfrutar de unos árboles saneados y de un aspecto de ciudad cuidada y bien administrada por su ilustre ayuntamiento, tal como prometió en campaña.

Únete al canal de WhatsApp de INFORMACIÓN Por otra parte, debo manifestarle también, el malestar creado por los bonos gastronómicos, que a bombo y platillo anunció el patronato de turismo, a día de hoy todos mis allegados, lo han intentado y no ha sido posible comprar ninguno de ellos, ya que siempre sale el anuncio: “Estamos realizando labores de mantenimiento” . Tendría que pensar Sr. Barcala, que ese mal funcionamiento, crea fustración entre la ciudadanía, por tanto le ruego qué, en la próxima convocatoria de bonos comercio ó bonos gastronómicos, la compra de ellos, sea accesible a toda la ciudadanía, no solo en la wew que corresponda, si no también en los centros vecinales, de modo que las personas que no tengan internet, puedan adquirirlos físicamente en los días señalados, y eso daría lugar a un reparto más igualitario y democrático. Espero Sr. Barcala atienda ésta petición que es de justicia