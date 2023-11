La parte norte de esta avenida terminó más o menos para las Hogueras a falta de terminar farolas, jardines y bancos.

Después de un año con los ruidos pertinentes, tenemos desde hace tiempo y ya va para 5 meses las piezas vallas en toda la calle siendo un bonito adorno.

En toda la calle no hay zona para aparcar, ni para carga y descarga, por lo cual suben todos los vehículos a la nueva acera, a fecha de hoy ya está bastante manchada la acera de aceites y neumáticos, cuando alguien me acerca a casa bien un taxi o un familiar no puede más que subirse a la acera para evitar el colapso de tráfico.

Por último, ya que han invertido tanto en la recuperación de la memoria histórica, a lo largo de dos años, sacando a la luz el refugio, me atrevo a sugerirles que les den una utilidad práctica a todos ellos, urinarios públicos, zona de cobijo en los días de frio para los que mal duermen en nuestros portales con cartones…