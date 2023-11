Hace unos meses, volví de mi Erasmus en Siena y sentí lo que llaman la depresión post-Erasmus, que es más común de lo que parece. Estoy segura de que habrá muchas más personas que, como yo, habrán experimentado una crisis existencial y se habrán preguntado para dónde seguir al volver a casa siendo otra persona. A todos ellos, e incluso a los que no, quiero compartirles algo que a mí me ha cambiado la vida.

Nunca se me había pasado por la cabeza que ser yo misma la que pudiera contribuir a hacer que los estudiantes Erasmus que vienen a España vivieran una experiencia increíble, fuera algo también sanador para mí. Creo que te hayas ido o no a vivir fuera, conocer asociaciones de la Unión Europea como ESN - Erasmus Student Network -, solo puede aportar cosas buenas. Ahora me siento parte de una comunidad formada por estudiantes que buscan ayudar a estudiantes, creando eventos y actividades que permiten interactuar y conectar con personas de diferentes partes del mundo. Y estoy segura que de haberlo sabido antes incluso de irme de Erasmus, hubiera sido una forma increíble de abrir la mente y vivir mi ciudad de siempre de una forma diferente. Por eso si estás estancado/a o estás pensando en irte y aún no lo tienes claro, te animo a que pruebes la experiencia Erasmus desde casa.