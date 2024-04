Tú decides

La Isla de las Tentaciones, Operación Triunfo y First Dates. Mis amigos únicamente pulsan el mando de la tele para ver estos programas. Instagram y Twitter, valiosísimas herramientas para enterarte de la vida de tu cantante favorito, de la serie del momento y para evadirte de un día lleno de obligaciones y rayadas. Pero ¿cuánto tiempo pasas desvaneciendote en estas nimiedades (que sabemos que te aportan muy poco)? Y ¿cuánto tiempo dedicas a informarte sobre aquello que sucede a tu alrededor? ¿Qué pasa con la economía, la política de tu país y el cambio climático? ¿Qué ocurre con TODAS TUS CIRCUNSTANCIAS? Decir que la política no va contigo, no va a cambiar la realidad, que es que sí que va contigo: vives en un sistema democrático en el que tu voto y opinión vale tanto como cualquier otro; que la napolitana de chocolate cueste 80 cts. más no es un truco de magia de los panaderos, es que te has dejado llevar por el consumismo; las restricciones en el consumo de agua también van contigo. La conclusión es la misma a la que llegó José Ortega y Gasset: "yo soy yo y mis circunstancias". Somos todo lo que nos rodea, y la actitud que mantenemos hacia ello. 2024 y caos podrían ser casi sinónimos. La causa es nuestra actitud de pasotismo hacia todo nuestro alrededor; el pensar que los grandes problemas de la sociedad no van con nosotros y están tergiversados por los intereses de los grandes dirigentes hace que las cosas vayan así del mal. Si mostráramos la más mínima implicación por el mundo que nos rodea, si cada uno aportase su granito de dedicación, nuestro alrededor sería mucho mejor. Es nuestra elección cómo queremos que sea el mundo, y muchas manos unidas pueden conseguir grandes logros.