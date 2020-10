El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, José Chulvi, ha situado al PP en la provincia de Alicante, de la mano de su presidente Carlos Mazón, "lejos de la moderación y cerca de la ultraderecha".

Las manifestaciones del secretario de los socialistas alicantinos llegan un día después de que Carlos Mazón realizara una rueda de prensa pidiendo a VOX trabajar conjuntamente con el Partido Popular en los ayuntamientos de la provincia. Para el dirigente socialista, que este sábado ha estado presente en el Comité Comarca de los socialistas de la Marina Baixa, las palabras de Mazón "ilustran con claridad que su estrategia es la de seguir vinculado a la ultraderecha, dejando en papel mojado la posición de Casado en el pleno de la moción de censura".

En este sentido, el secretario general del PSPV-PSOE ha destacado que "solo 24 horas ha tardado Mazón en salir a matizar su posición con VOX, algo que, en la práctica, ha sonado a una petición de disculpas públicas al partido de Abascal por la posición de Casado en el Congreso y que, parece, aquí no les viene bien".

Por otro lado, el también diputado autonómico ha señalado que las identificaciones del PP provincial con el "centro y la moderación", se deben "dejar en cuarentena, ya que las palabras y las buenas intenciones no se ven reflejadas en los hechos. O es postureo lo de Casado o es postureo lo de Mazón", ha apuntado Chulvi.

Así, José Chulvi ha censurado que "Mazón no puede pretender situar al PP provincial en la moderación mientras defiende a capa y espada a su compañero en la Diputación de Alicante, Alejandro Morant y sus manifestaciones xenófobas. No se puede hablar de alejamiento con las tesis de la ultraderecha cuando hace unos meses no quiso posicionarse en contra del pin parental de Vox".

Pero lo que para Chulvi roza "el surrealismo" es que "Mazón hable de moderación y centrismo, mientras sentada a su lado tenía a la senadora alicantina Adela Pedrosa, quien hace tan solo dos días protagonizó uno de los capítulos más bochornosos que se recuerdan en el Senado, con ataques personales y prepotentes contra una ministra, y una actitud fuera de toda moderación y respeto contra la presidenta del Senado".