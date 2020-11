Los disidentes de Vox han creado el equipo del Consejo Ejecutivo Provincial de Túpatria en Alicante. El proyecto forma parte del programa de implantación nacional que la nueva formación política lleva a cabo en todo el territorio español desde su aparición el pasado 27 de julio. En tan sólo cuatro meses Túpatria cuenta con representación ejecutiva en 20 provincias españolas y presenta afiliación en más de 30.

Al frente de la ejecutiva alicantina y como presidente provincial se encuentra Serafín Serrano, funcionario de carrera y criminólogo; Alejandro Pomares, doctor en Informática y profesor universitario, como vicepresidente provincial; Olga de Miquel, técnico en Marketing, en el cargo de Secretaria de Organización, Comercio y Turismo; Oscar Sánchez, licenciado en Criminología y Funcionario de Carrera, como secretario de Implantación y Seguridad; Eva Vivancos, trabajadora social como secretaria de Asuntos Sociales y Empleo; y Maite Rico será la vicesecretaria de Integración.

En declaraciones realizadas a este medio el presidente provincial ha incidido: “Presentamos este proyecto con unos objetivos claros: la defensa de los intereses de todos los alicantinos ante las instituciones, otorgar a Alicante la importancia estratégica que merece tanto en el marco autonómico como nacional y potenciar el tejido empresarial y turístico de nuestra provincia, un territorio con innumerables posibilidades de comercio y oferta cultural, y que por desgracia están gravemente afectados en la actualidad”. Según ha añadido, "Afrontamos este propósito con entusiasmo, confianza y objetivos claros: escuchar, gestionar, solucionar y hacer funcionar. Porque no se trata de reinventar la política… si no de ser honestos. Por ello adquirimos un compromiso firme: no prometer aquello que no podamos cumplir”.